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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس كلية الصيدلة يكرّم رئيس جامعة عين شمس ونوابه

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرّم مجلس كلية الصيدلة بجامعة عين شمس  الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و النواب، وذلك لمجهوداتهم وانجازاتهم خلال الفترة السابقة.

بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئ والدكتور أمانى كامل عميد كلية الصيدلة والدكتور  خالد ابو شنب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ود، ريحاب عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ود. رولا ميلاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

واستعرضت د. أمانى كامل، الإنجازات التى حققتها كلية الصيدلة على كافة الأصعدة، رغم التحديات من تطوير للعملية التعليمية والحصول على شهادة ضمان جودة التعليم و الإعتماد بقيادة د .محمود المتينى رئيس الجامعة و النواب وتعاونهم الدائم والمستمر لتحقيق نتائج أفضل.

وافتتح د. محمود المتينى كلمته بالإشادة بكلية الصيدلة وماتستحقه من دعم بقيادة متميزة وجهد دؤوب برئاسة د أمانى كامل ومكانتها وقيادتها بجانب كلية الطب والهندسة، وتشاركهم بالعمل سوياً، لافتاً إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى للحصول على نتائج ملموسة فى مجال البحث العلمى والصناعة.

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وتطرق للحديث عن النشر الدولى وتقدير لمجهودهم مادياً ومعنوياً مما يعد أستثمار فى البشر، موضحاً أهمية البحث العلمي التطبيقى بالإشارة إلى دور مركز الإبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس فى مساعدة الباحثين لتنفيذ براءة الإختراع.

وذلك بحضور د. محيى حافظ عضو مجلس الشيوخ ورئيس غرفة صناعة الدواء ، و د ناهد مرتضى العميد الأسبق لكلية الصيدلة و أستاذ الصيدلانيات و الصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة ود. خالد ابو زيد أستاذ الكيمياء الصيدلية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الأسبق ، و د عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة الأسبق، ود. شيروت الأحمدى مدير إدارة الوافدين بالجامعة. 

وجاء ضمن التكريمات تكريم د. خالد ابو زيد لحصوله على جائزة الجامعة التقديرية فى مجال العلوم الطبية
و د. استر ثروت أستاذ مساعد بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة عين شمس لحصولها على جائزة الجامعة التشجيعية فى مجال العلوم الطبية.

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس

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