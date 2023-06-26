إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني ببنات عين شمس عبر هذا الرابط

قال الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه تم اعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لجميع الفرق الدراسية والشعب.

وأكد الدكتورة أميرة يوسف خلال تصريحاته لـ صدى البلد ، أنه يمكن للطالبات معرفة النتائج من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

ولفتت عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إلى أن تصحيح مواد الامتحانات يتم بشكل إلكتروني وفوري، وذلك يوفر الثقة للطلاب بأن عملية تصحيح الامتحانات تتم بشكل موثوق، وبالتالي يخفف التوتر ويساعد الطلاب في معرفة نتائجهم والاستعداد للفصل الدراسي القادم بثقة وتفاؤل.

وكشفت عميدة الكلية، إلى أنه تم لأول مرة يتم سحب الامتحانات إلكترونيا من بنوك الأسئلة التي وضعها أستاذ المادة، لافتة إلى أن هناك أكثر من 80% من المواد يتم تصحيحها إلكترونيا.

وكان قد افتتحت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس ، فعاليات أسبوع العلم و المؤتمر السنوى للكلية بعنوان " الإنسان..المجتمع ..البيئة فرص و تحديات في عالم متغير " بمسرح الكلية،بحضور وكلاء الكلية ومقرر المؤتمر الدكتورة حنان الشاعر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة هبة بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة في حلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ولفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة .

بدأت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة الدكتورة أميرة يوسف عميد الكلية، حيث قامت بعرض مختصر لإنجازات إدارات الكلية الثلاثة، حيث أصبحت كل قطاعات الكلية تتمتع بالتحول الرقمي بنسبة تصل ال ٩٠٪ و قريبا جدا وستصل نسبة التحول الرقمي داخل الكلية الى ١٠٠٪ ، و ايضا نظام المرتبات الجديد حيث تعتبر كلية البنات لها السبق فى تطبيق هذا البرنامج ، و ايضا الدبلومة التكميلية فى الآداب ، و و المؤلفات الإلكترونية و المنصة التعليمية، إلى جانب الدور الفعال الذي تقوم به الكلية من تطوير البنية التحتية للمباني و تطوير الحضانة و حمام السباحة لخدمة الطالبات و أبناء الهيئة التدريس و الموظفين .