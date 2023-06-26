أستاذ جامعي: الدولة المصرية تبنت سياسات جريئة لإصلاح التعليم

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد تربية بعين شمس السابق ، إن مصر تبنت سياسات جريئة لإصلاح التعليم، من خلال استحداث كافة وسائل التعليم وتطوير البنية التحتية بالجامعات المصرية والمدارس ايضا ، مع تحديث شامل للمناهج الدراسية ومواكبة المنافسة العالمية .

وأكد أبو العينين ، أن المناهج التعليمية تعد من أقوى الأدوات في تحقيق آمال الشعوب وتطلعاتها، لافتاً أن جميع الدول المتقدمة سعت الى التقدم والتطوروالسبق في أي مجال من المجالات إلا وعكفت على مراجعة وتطوير مناهجها .

وأشار عميد تربية عين شمس السابق ، إلي أهمية المناهج التعليمية والتى تعمل في إعداد الفرد وفق مواصفات مناسبة للمجتمع وللعصر الذي يعيش فيه، وهذه السمات التي تمثل معايير لما ينبغي أن تكون عليه مناهج اليوم، على ضوئها يمكن مراجعة وتقويم مناهجنا التعليمية لمعرفة مدى مناسبتها لمتعلم اليوم.

وأوضح الدكتور ماجد أبو العينين ، أن الجامعات بالفعل طرحت برامج متخصصة للغاية تتماشي مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مثل أول برنامج متخصص في حوسبة الروبوتات بنظام الساعات المعتمدة في الجامعات المصرية بالاضافة الي البرامج في الكليات الاخري التي سوف تساهم كثيرا خلق فرص عمل للطلاب .

وأشار إلي تطويـر المناهـج لكى يتم تطوير التعليم يجـب أن يصاحبهـا، عمليـات تطويـر فـى البنيـة التكنولوجيـة لتكـون مؤهلـة للتطويـر الجديـد فـى المناهـج وطـرق التدريـس .