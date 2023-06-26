عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ جامعي: الدولة المصرية تبنت سياسات جريئة لإصلاح التعليم

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد تربية بعين شمس السابق ، إن مصر تبنت سياسات جريئة لإصلاح التعليم، من خلال استحداث كافة وسائل التعليم وتطوير البنية التحتية بالجامعات المصرية والمدارس ايضا ، مع تحديث شامل للمناهج الدراسية ومواكبة المنافسة العالمية .

وأكد أبو العينين ، أن المناهج التعليمية تعد من أقوى الأدوات في تحقيق آمال الشعوب وتطلعاتها، لافتاً أن جميع الدول المتقدمة  سعت الى التقدم والتطوروالسبق في أي مجال من المجالات إلا وعكفت على مراجعة وتطوير مناهجها .

وأشار عميد تربية عين شمس السابق ، إلي أهمية المناهج التعليمية والتى تعمل في إعداد الفرد وفق مواصفات مناسبة للمجتمع وللعصر الذي يعيش فيه، وهذه السمات التي تمثل معايير لما ينبغي أن تكون عليه مناهج اليوم، على ضوئها يمكن مراجعة وتقويم مناهجنا التعليمية لمعرفة مدى مناسبتها لمتعلم اليوم.

txt

إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني ببنات عين شمس عبر هذا الرابط

txt

جامعة عين شمس تهنئ الفائزين بجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمي

txt

مجلس كلية الصيدلة يكرّم رئيس جامعة عين شمس ونوابه

txt

مجلس كلية التجارة يكرم رئيس جامعة عين شمس ونائبه للدراسات العليا

txt

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار يقدم حلولا للأمية والسلوكيات الإجرامية

txt

اليوم.. احتفال طلاب عين شمس بنهاية العام الجامعي أمام قصر الزعفران

txt

مؤتمر عن الإصابات وكسور الأطفال والمراهقين بقسم جراحة العظام بطب عين شمس

txt

غدًا.. كرنفال فني لطلاب عين شمس احتفالاً بنهاية العام الجامعي أمام قصر الزعفران

txt

امتحانات الثانوية العامة 2023.. طلاب الأدبي بالجيزة: الجغرافيا أحلى عيدية

txt

طلاب الثانوية العامة 2023 يكشفون آراءهم في امتحان الجغرافيا

وأوضح الدكتور ماجد أبو العينين ، أن الجامعات بالفعل طرحت  برامج متخصصة للغاية  تتماشي مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مثل أول برنامج متخصص في حوسبة الروبوتات بنظام الساعات المعتمدة في الجامعات المصرية بالاضافة الي البرامج في الكليات الاخري التي سوف تساهم كثيرا خلق فرص عمل للطلاب .

وأشار إلي تطويـر المناهـج لكى يتم تطوير التعليم يجـب أن يصاحبهـا،  عمليـات تطويـر فـى البنيـة التكنولوجيـة لتكـون مؤهلـة للتطويـر الجديـد فـى المناهـج وطـرق التدريـس .

سياسات جريئة لإصلاح التعليم التعليم وسائل التعليم تطوير البنية التحتية بالجامعات المصرية الجامعات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خزائن مصر ممتلئة .. وصول آلاف الأطنان من القمح الروسي| وهذا موقف السلع

عاجل| لقطات أولية لانهيار مبنى سكني مكون من 13 طابقا بـ الإسكندرية

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

دعاء يوم التروية لغير الحاج .. أدركه بـ 6 كلمات جامعة حتى مغيب الشمس

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

انتهى تمامًا.. شوبير: قرار عاجل في الزمالك بشأن سيف جعفر

شوبير: كولر أخطأ في هذا الأمر أمام منتخب السويس

ترشيحاتنا

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب محليا وعيار 21 يسجل 2250 جنيهًا

جوارديولا يبدأ زيارته لأسوان بجولة فى منطقة الكاب الأثرية

السعودية تستخدم التكنولوجيا لتسهيل أداء فريضة الحج.. شاهد

الوزراء: إعفاء مهرجانات الأوبرا ببعض المحافظات من ضريبة الملاهي

أستاذ فلزات: جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة أفضل تكريم لى

قرار عاجل من النائب العام بالتحفظ على عقار سيدي بشر المنهار بالإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من التوابل تمتص المتبقيات الدوائية باللحوم

رسالة مؤثرة من طفلة لهاني الناظر أشعلت السوشيال ميديا

أكلة العيد .. طريقة عمل حلويات المدبح

يختتم غدا.. ثقافة الدقهلية تواصل ليالي العرض المسرحي «العمى»|صور

فيديو

عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ