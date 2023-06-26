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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تهنئ الفائزين بجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمي

الأستاذ الدكتور محمد
الأستاذ الدكتور محمد طه حنفي

يتقدم  الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس بخالص التهاني للفائزين من الجامعة بجوائز الدولة وجوائز الهيئات والأفراد من أكاديمية البحث العلمي لهذا العام.

وجاء الفائزون على النحو التالي :

الأستاذ الدكتور محمد طه أحمد حنفي الأستاذ المتفرغ بقسم التصميم وهندسة الإنتاج بكلية الهندسة لحصول على جائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الهندسية لهذا العام.

الدكتور محمود عبد الله عطية الأستاذ المساعد بقسم هندسة القوى والآلات الكهربية بكلية الهندسة لحصول على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الهندسية لهذا العام.

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- الدكتور محمد سعيد عطية أستاذ الكيمياء التحليلية الضوئية بكلية العلوم جامعة عين شمس لحصول مناصفة على جائزة محمد صبري عبد المطلب في مجال الكيمياء الضوئية والشمسية  وهي أحد الجوائز التى تمنحها أكاديمية البحث العلمي للمؤسسات والأفراد لهذا العام.

الأستاذ الدكتور محمد طه حنفي  والحاصل على جائزة الدولة التقديرية  في مجال العلوم الهندسية للعام 2022،  قد شغل منصب رئيس قسم التصميم وهندسة الإنتاج ، وحصل سابقا على جائزة الدولة التشجيعية  في العلوم الهندسية ، وتم تصنيف سيادته ضمن  قائمة أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم من جامعة ستانفورد ، أنشأ وحدة هندسة المواد والفلزات ، وشارك سيادته في اكثر من 25 مشروع بحثي مع العديد من المؤسسات الدولية .

الدكتور محمود عبد الله عطية
الأستاذ الدكتور محمد طه حنفي
الأستاذ الدكتور محمد سعيد عطية

كما أدرج في العديد من الموسوعات الدولية ، وأسس برنامجي ماجستير الهندسة و دبلوم الدراسات العليا في تطوير المنتجات والابتكار بكلية الهندسة بالجامعة ، ولسيادته مدرسة علمية متميزة فى المواد المتقدمة وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه ، أيضا لسيادته العديد من  البحوث العلمية المتميزة والمنشورة محليا وعالميا بمجمل عدد أبحاث يصل إلى ما يقرب من  166 بحثا،  كما أن سيادته شارك في تحرير العديد من المجلات العلمية الدولية المتخصصة وشارك في عضوية لجان الترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات، وشارك في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية بما يقرب من 90 مؤتمرا ، كما أن لسيادته العديد من العلاقات والتعاون الدولي العلمي وإبرام العديد من  إتفاقيات التعاون وإتمام العديد مشروعات بحثية والتى لها ارتباط وثيق بالتطبيق الصناعى بمصر.

كما أن الدكتور محمود عبد الله عطية الأستاذ المساعد بقسم هندسة القوى والآلات الكهربية بكلية الهندسة والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الهندسية للعام 2022.، قد حصل على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة عين شمس، وهو مراجع للعديد من المجلات الدولية ومجلة عين شمس للهندسة ، وقد ساهم سيادته في تأليف العديد من الكتب الدولية في مجالات تكنولوجيا الطاقة المستدامة ورأس سيادته تحرير أحد المجلات الدولية في تخصص الهندسة ، ولسيادته العديد من البحوث المنشورة دوليا بما يتعدى 80 بحثا علميا.

كما شارك في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه بما يقرب من 20 رسالة، وشارك في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية الى جانب مشاركته في العديد من الدورات التدريبية العلمية، وحصل سيادته على العديد من الشهادات في المهارات المختلفة.

ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور محمد سعيد عطية أستاذ الكيمياء التحليلية الضوئية بكلية العلوم جامعة عين شمس والحاصل  مناصفة على جائزة محمد صبري عبد المطلب في مجال الكيمياء الضوئية والشمسية لهذا العام وهي الجوائز التى تمنحها أكاديمية البحث العلمي للهيئات والأفراد ، قد حصل على درجة الدكتوراه عام 2006 ومعظم أبحاث سيادته تهتم بالكشف المبكر عن الأمراض خصوصا الأورام وقد نشر سيادته العديد من الأبحاث في الدوريات العلمية المحلية والعالمية بما يقرب من مائة بحث ، مما جعلها مرجعا للعلماء والباحثين في مجال التخصص وشارك في التأليف للعديد من الكتب الدولية وفصول فيها ، وكذلك المشاركة في هيئات التحرير للعديد من المجلات الدولية ، كما أن سيادته حريص على المشاركة في العديد من المؤتمرات الدولية في مجال التخصص ، وحصل على درجة  أستاذ مساعد  عام 2012  ثم حصل على درجة الأستاذية  عام 2017 وسيادته مصنف ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم.

وتتمنى إدارة الجامعة لجميع الفائزين بالجوائز مزيدا من التميز والتألق تقديرا لجهودهم العلميه المتميزة . 

قيادة جامعة عين شمس تولي اهتماما كبيرا بشبابها وعلمائها وروادها وتقدم الدعم الكامل لهم لتنفيذ أبحاثهم وتطوير مجالاتهم التخصصية، كما تهتم الجامعة بتكريم العلماء والباحثين الذين يحققون إنجازات متميزة، كما أنها تعزز ثقافة التميز والابتكار، في شتى المجالات تحقيقا لرسالتها الشاملة في تحقيق التميز والريادة وتحقيق مؤشرات الميزة التنافسية على كافة المستويات .

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس الدراسات العليا والبحوث أكاديمية البحث العلمي

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