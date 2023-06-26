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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ فلزات: جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة أفضل تكريم لى

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أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 180،  برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضاء المجلس حضوريا و من خلال تطبيق زووم، أسماء العلماء الفائزين بجوائز الدولة (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية).

وقال الدكتور محمد أيمن عاشور ، خلال مجلس الأكاديمية منذ قليل، إن هذا اليوم يعتبر من أبرز الأحداث العلمية المهمة بعد عيد العلم برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي راعى العلم والعلماء.

 

وعبر  الدكتور مصطفى محمد  أستاذ باحث مساعد بمركز بحوث وتطوير الفلزات الدولة الحاصل علي جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة ، عن فخره واعتزازه علي حصوله علي جائزة من بلده مصر للجهود التي تم بذلها.

وأكد الدكتور مصطفي محمد خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، أن الجائزة تمثل فرحة كبيرة له خاصة لأنها من مصر، لافتا إلى أنه يشعر بطاقة محفزة ومشجعة بشكل كبير على زيادة الإنتاج والفاعلية.

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وأشار الدكتورة مصطفي محمد  ، إلى أن الحصول على الجائزة يعد تقديرًا كبيرًا من الدولة للباحث كما يعد تقديرًا من الجهة المرشحة للباحث ، وهو تتويج للباحث بما يقوم به في عمله مما يشعره بالفخر والاعتزاز وأنه يسير على الطريق الصحيح وتقديرًا لمجهوده.

وعلي جانب آخر ، أوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 52 جائزة منحت لـ 53 فائزا وتتراوح قيمة الجائزة من 500 ألف جنيه (النيل) حتى 50 ألف جنيه (التشجيعية)، وميداليات ذهبية (حوالي 165 جراما) وفضية.

وفاز الدكتور حسن أبو العينين، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتور محمد أبو الغار، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة بجائزة النيل في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وجوائز الدولة التقديرية منحت لثلاثة فائزين وهم الدكتور محمد أحمد طه حنفي، أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور شريف زين العابدين أحمد عبد ربه، أستاذ باحث بالمركز القومي للبحوث.

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