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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محمد مجاهد لـ"مجموعة العشرين": مصر نفذت 80% من خطة تطوير التعليم الفني

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شارك الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني ممثلًا لمصر نيابة عن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فى اجتماع وزراء التعليم لدول مجموعة العشرين والدول المستضافة، وذلك خلال الفترة من 20 - 22 يونيو 2023، فى مدينة بونيه بالهند.

وألقى الدكتور محمد مجاهد  نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني كلمة مصر فى المؤتمر، نيابة عن الدكتور رضا حجازي ، وأكد خلالها التزام مصر منذ 2017 بضمان التعليم الجيد والشامل والمنصف والمعزز لفرص التعلم مدي الحياة لشبابها، والذى يهدف إلى استبدال نظام التعليم القديم بنظام تعليمي جديد وحديث ونموذجي لضمان تزويد الأجيال الجديدة من الشباب المصري بالمهارات الحياتية والأساسيات الأخلاقية.

وأوضح أن إطار المناهج الجديد يعتمد على المهارات الحياتية بدلا من المحتوى المعرفى، كما يتبنى هذا النظام التعليمي الجديد اتقان الطالب للمهارات الحياتية  مثل التفكير النقدي والتحليل والمهارات الرقمية والقدرة على التعامل مع التكنولوجيا، مشيرًأ إلى تمكن مصر بالفعل من نشر وتطبيق هذا النظام التعليمى الجديد من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائى  خلال السنوات 2018-2022.

وأضاف  نائب وزير التربية والتعليم أن مصر تلتزم أيضًا بتنفيذ استراتيجية إصلاح التعليم الفني، التي تستند إلى عدة ركائز، منها تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على الجدارات والتوسع في التحول الرقمي، والاهتمام بضمان الجودة من خلال إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد فى برامج للتعليم الفني، وكذلك تدريب معلمي التعليم الفنى من خلال إنشاء أكاديمية خاصة بهم، والتعاون مع شركات القطاع الخاص من أجل إنشاء مدارس تعليم فنى نموذجية تهدف إلى أن يكون الطالب خريج متميز متقن للجدارات المطلوبة فى سوق العمل تسمى مدارس "التكنولوجيا التطبيقية".

وأضاف الدكتور محمد مجاهد  نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني أنه منذ عام 2018 تمكنت مصر من تنفيذ حوالي 80 ٪ من هذا التحول فى مجال التعليم الفنى، وسيتم الإنتهاء من إجراء التحول الكامل بحلول عام 2024.

وعلى هامش المؤتمر، اجتمع الدكتور محمد مجاهد مع شيرى دارميندرا برادهان وزير التعليم وتطوير المهارات وريادة الأعمال فى الهند، حيث ناقشا النموذج الهندى فى تطوير مهارات الأجيال الجديدة من الشباب الهندى لتكون مستعدة لمجابهة ظروف العمل الجديدة والتكنولوجيات الجديدة المتسارعة.  

وشارك الدكتور محمد مجاهد أيضا فى نقاشات الاعلان الوزارى لوزراء تعليم المجموعة والذى سيعرض على رؤساء دول مجموعة العشرين والدول المستضافة فى اجتماع فى شهر سبتمبر المقبل.

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