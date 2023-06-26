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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس ونوابه في جولة تفقدية للإدارة العامة لرعاية الشباب

جولة تفقدية للإدارة
جولة تفقدية للإدارة العامة لرعاية الشباب

تفقد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة  مبني الإدارة العامة لرعاية الشباب ومسرح رعايه الشباب بعد تطويره والمرور علي لجان اتحاد طلاب الجامعة وقام سيادته بتشجيع الطلاب علي ممارسه الأنشطة الطلابية خلال الاجازة الصيفية .

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وأشاد الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة بالجهود التي يقدمها  قطاع التعليم والطلاب من دعم للأنشطة الطلابية المتميزة والتي رفعت اسم جامعة عين شمس عاليا بين صفوف الجامعات المصرية بالاضافة الى ما يقدمه القطاع من صيانة مستمرة للمباني التي تخدم طلاب الجامعة والتجديدات التي يقوم بها علي كافة المستويات ،كما اشاد سيادته اثناء زيارته لمكتب التنسيق بجامعة عين شمس بالاستعدادات التي يقوم بها قطاع التعليم والطلاب لاستقبال الطلاب بمكتب التنسيق والذي يقدم خدمة وطنية عظيمة.

هذا بالإضافة الى متابعة الاستعدادات النهائية للملتقي التدريبي لسواعد جامعة عين شمس لإعداد القيادات الطلابية ٢٠٢٣

والذي تنظمه أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة عين شمس وذلك في الفترة من ٨ الي ١٠ يوليو بمبنى الجمهورية بالمدينة الجامعية -طلبة والذي يقام بالمجان

والذي سوف يتم إختيار الطلاب المشاركين به بعد إجتياز المقابلات الشخصية  

رافق سيادتهم أثناء الجولة أ. ريهام العطيفي امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب،  أ. إبراهيم سعيد حمزة مدير عام قطاع نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل امين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي الملتقى التدريبي لسواعد جامعة عين شمس لإعداد القيادات الطلابية ٢٠٢٣ تحت إشراف الدكتور حاتم ربيع رائد أسرة طلاب من أجل مصر ،  أ.طارق احمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب ، أ.ماهيتاب مجدي مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية.

جولة تفقدية للإدارة العامة لرعاية الشباب
جولة تفقدية للإدارة العامة لرعاية الشباب
جولة تفقدية للإدارة العامة لرعاية الشباب1
جولة تفقدية للإدارة العامة لرعاية الشباب1
جولة تفقدية للإدارة العامة لرعاية الشباب2
جولة تفقدية للإدارة العامة لرعاية الشباب2
جولة تفقدية للإدارة العامة لرعاية الشباب3
جولة تفقدية للإدارة العامة لرعاية الشباب3
جولة تفقدية للإدارة العامة لرعاية الشباب4
جولة تفقدية للإدارة العامة لرعاية الشباب4
جولة تفقدية للإدارة العامة لرعاية الشباب5
جولة تفقدية للإدارة العامة لرعاية الشباب5
جولة تفقدية للإدارة العامة لرعاية الشباب6
جولة تفقدية للإدارة العامة لرعاية الشباب6
جولة تفقدية للإدارة العامة لرعاية الشباب7
جولة تفقدية للإدارة العامة لرعاية الشباب7
جولة تفقدية للإدارة العامة لرعاية الشباب8
جولة تفقدية للإدارة العامة لرعاية الشباب8
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