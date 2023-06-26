كرنڨال فنى.. قيادات جامعة عين شمس تشارك الطلاب فى احتفالهم بختام العام

شاركت قيادات جامعة عين شمس، اليوم مع الطلاب والطالبات فى احتفالهم بختام العام الجامعي، حيث أقيم كرنڤال فنى رائع فى تقليد جامعى جديد وراقى بهذه المناسبة.

وشهد الاحتفال الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والعمداء أعضاء مجلس الجامعة ولفيف من أساتذة الكليات

واستضافت جامعة عين شمس، خلال الاحتفال الكاتب والشاعر والمنتج مدحت العدل وفنان الكاريكاتير عمرو فهمى.

واستهل كورال هارموني عربي أحد كورالات جامعة عين شمس بقيادة المايسترو محمود وحيد، الحفل بأغنية بشرة خير بالتزامن مع الإحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو ثم قدم عدد من الإغانى المتنوعة منها الميدلي الشهير للفلكلور الشعبى الذى يجمع عدد من الإغانى المميز لكل بيئة مصرية " صعيدى و سيناوى وساحلى".

كما قدم كورال "أون" أحد كورالات جامعة عين شمس بقيادة المايسترو محمود صابر عدد مميز من الإغانى الشبابية التى تفاعل معها الجمهور والتى تنشر البهجة والتفاؤل منها ميدلى " النور مكانه في القلوب و انا طير فى السماء".

واشعل الحفل كورال "روح الشرق" أحد كورالات جامعة عين شمس بقيادة المايسترو محمود محسن بتقديمه ميدلى شعبى للفنان حكيم و"أغنية إيه اليوم الحلو ده". وختم الكورال فقرته بأغنية وطنية تفاعل معها الطلاب وهى اغنية "كلنا جنودك" و اختتم الحفل على أنغام أغنية "ياليلة العيد انستينا".

واصطحب الدكتور محمود المتينى ونواب رئيس الجامعة الدكتور مدحت العدل و الفنان عمرو فهمى فى جولة داخل متحف قصر الزعفران.

وأشاد الضيوف بالمتحف ومقتنياته الأثرية التي لا تقل أهمية وجمال عن مقتنيات جامعة عين شمس من أبنائها وبناتها المبدعين الذين احيو هذا الكرنڤال الفنى الراقى.