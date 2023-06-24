بحد أدنى 238 درجة.. اعتماد تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة البحيرة

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة البحيرة ، حيث تقرر أن يكون تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، بحد أدنى ٢٣٨ درجة لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة.

كما اعتمدت نائب محافظ البحيرة، تنسيق القبول للصف الأول بالتعليم الفنى بالمحافظة للعام الدراسي القادم ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، بحد أدنى ٢٣٠ درجة للثانوى الفندقى و ١٩٠ درجة الصناعى و ١٧٠ درجة الثانوى التجارى و ١٥٠ للزراعى.

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة البحيرة على توافر مكان لجميع الطلاب بالمدارس الثانوية بالمحافظة ( العامة والفنية ).

واضاف يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة البحيرة أن عدد الأماكن بمدارس التعليم الثانوي للعام الدراسي حالياً تبلغ ٦٠٠ فصل في كثافة ٥٠ طالب بإجمالي ٣٠ الف طالب وطالبة وبذلك تكون درجة القبول للمرحلة الأولى للصف الأول الثانوي هى ٢٣٨ درجة وذلك حرصاً على مصلحة الطلاب وحسب المجاميع التكرارية للشهادة الإعدادية العامة ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة البحيرة أنه يبلغ الحد الادنى للقبول بالصف الاول الثانوى الفنى ١٥٠ درجة بواقع ( ٢٣٠ درجة للثانوى الفندقى و ١٩٠ درجة للثانوى الصناعى و ١٧٠ درجة الثانوى التجارى و ١٥٠ للزراعى).

ومن المقرر فتح قبول التقديم الالكتروني على رابط الوزارة خلال الفترة القادمة وسيتم نشر الرابط فى حينه.