عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تستقبل العاملين بداية من اليوم ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تهنئ دار ضيافة جامعة عين شمس  العاملين بالجامعة بعيد الاضحي المبارك أعادة الله عليكم بالخير واليمن والبركات وتعلن عن استقبال  العاملين بالجامعة بداية من ثالث ايام عيد الأضحى المبارك الموافق الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣.

txt

موعد إطلاق الدورة الثانية من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات المصرية

txt

تعرف على فعاليات ملتقى رواد الأعمال بمسابقة عين شمس تبتكر 2023

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة و تحت إشراف . محمد الجمال مدير عام الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة.

وكان قد قامت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس وسط أجواء احتفالية مبهجة وفي إطار التعاون بين صندوق تحيا مصر وأسرة من أجل مصر المركزيه بتوزيع كراتين تتكون من السلع الغذائية الاساسية واللحوم على غير القادرين ضمن مبادرة "خير مصر"

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،  الدكتور  عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وفي اطار حرص جامعة عين شمس على دعم المبادرات الطلابية وتفعيل دور الطلاب المجتمعى وتشجيعهم  على الانخراط فى تعزيز صور التكافل الاجتماعي ودعم المحيطين بهم ممن يواجهوا صعوبات اجتماعية وتوطيد أواصر التكاتف المجتمعى من أجل الحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية .

جامعة عين شمس عيد الأضحى المبارك العاملين ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسرة عليك|تعليق ساخر من خالد الغندور عقب فوز الأهلي بثلاثية أمام البنك

بعد زيادة الدعم أول يوليو.. أسعار السلع التموينية المقررة السبت المقبل

بعد ساعات عصيبة عاشها حجاج السياحة بمشعر منى .. تحقيق عاجل ومطالبة بتعويضات

هل يُحقِق حلم مونديال الأندية؟| هذه قصة مفاوضات إمام عاشور.. وأول تعليق من الأهلي

الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي وآخر جزائري

لازم نعمل علاقة دلوقت| اعتراف صادم من دليفري أكتوبر مع الطالبة الهاربة

تهديد بوجود قنبلة على إحدى الطائرات المصرية| ما القصة؟

كولر رفض |الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق وبند صادم في عقد حمدي فتحي

موضوعات متعلقة

موعد فتح باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الثاني بحقوق عين شمس

خبراء يكشفون دور مراكز التميز في تطوير الأداء البحثي بالجامعات.. ويؤكدون: نقلة نوعية في مجال البحث العلمي

حاصل على الجائزة التشجيعية: دعم الدولة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يعكس الاهتمام الكبير بالبحث العلمي

الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية: العمل الشاق والاستمرارية مفتاحا لتحقيق الإنجازات

ترشيحاتنا

تفاصيل قرب عودة إمام عاشور للزمالك وموقفه من الأهلي

ترامب يفجر مفاجأة بشأن مناظرة الجمهوريين لانتخابات الرئاسة

في استفزاز جديد للصين.. أمريكا توافق على صفقة عسكرية كبيرة مع تايوان

احذر .. السجن المشدد عقوبة استغلال الأطفال فى الأبحاث وفقا للقانون

دعاء يوم الجمعة المستجاب للرزق .. أحسن ما يقال في أفضل أيام الله

نجم الزمالك يحسم الجدل بشأن انضمام فتوح للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لـ عروسين في شهر العسل لن تتوقع أين ذهبا..شاهد

طبيبة تنشر طريقة إعدام الكبدة الفاسدة

تفاصيل وفاة الناشطة الأمريكية كريستين كينج فارس

رئيس قسم الإرشاد البيطري تقدم نصائح حول إعادة تجميد اللحوم

فيديو

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ