جامعة عين شمس تستقبل العاملين بداية من اليوم ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

تهنئ دار ضيافة جامعة عين شمس العاملين بالجامعة بعيد الاضحي المبارك أعادة الله عليكم بالخير واليمن والبركات وتعلن عن استقبال العاملين بالجامعة بداية من ثالث ايام عيد الأضحى المبارك الموافق الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة و تحت إشراف . محمد الجمال مدير عام الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة.

وكان قد قامت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس وسط أجواء احتفالية مبهجة وفي إطار التعاون بين صندوق تحيا مصر وأسرة من أجل مصر المركزيه بتوزيع كراتين تتكون من السلع الغذائية الاساسية واللحوم على غير القادرين ضمن مبادرة "خير مصر"

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وفي اطار حرص جامعة عين شمس على دعم المبادرات الطلابية وتفعيل دور الطلاب المجتمعى وتشجيعهم على الانخراط فى تعزيز صور التكافل الاجتماعي ودعم المحيطين بهم ممن يواجهوا صعوبات اجتماعية وتوطيد أواصر التكاتف المجتمعى من أجل الحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية .