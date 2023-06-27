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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| البعثات بالعالي تعلن برامج تدريبية مقدمة من حكومة تايلاند..عميدة الدراسات العليا للتربية: النتائج التى أعلنت ليست النهائية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

قمر العيد .... طالع السماء الآن فرصة مثالية للاستمتاع بمشاهدة وتصوير القمر

تشهد سماء مصر الآن، ظهور قمر التربيع الأول لشهر ذي الحجة لعام 1444هـ (قمر عيد الأضحى) حيث يعد هذا هو قمر التربيع الأول، وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

 

موعد فتح باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الثاني بحقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، فتح باب الالتماسات الكترونيًا علي نتيجة الامتحانات التحريرية أمام طلاب دبلومات الدراسات العليا دور مايو لعام 2023، على نتيجة الفصل الدراسي الثاني، وذلك حتى يوم الاثنين 3 يوليو، مناشدة الطلاب التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب أو الطالبة تقديم الالتماس بشأنها.

 

عميدة الدراسات العليا للتربية : النتائج التى تم اعلانها ليست النهائية

أعلنت الدكتورة ايمان هريدى عميدة كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، عن نتيجة الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .

 

كل ما تريد معرفته حول البرنامج التأهيلي بعين شمس للمشاركة في المشروع الوطني للقراءة

ينظم قسم اللغة العربية بكلية التربية بجامعة عين شمس، برنامجا تدريبيا مكثفا لطلاب جامعة عين شمس للتأهيل للمشاركة بالمشروع الوطني للقراءة في نسخته الثالثة 2023.

 

خلال الاجازة الصيفية.. كلية الهندسة بحلوان تتابع تنظيم رحلات علمية للطلاب

تتابع كلية الهندسة جامعة حلوان خلال اجازة نهاية العام الدراسي  تنظيم رحلات علمية للطلاب بالكلية في إطار تحقيق التواصل الدائم والمجتمعي بين جامعة حلوان والمجتمع المحيط ولتقوية الروابط بين الجامعة والمؤسسات الصناعية، بالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية .

 

التعليم العالي تعلن برامج تدريبية مقدمة من حكومة تايلاند
أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت وزارة التعاون الدولى بأنه فى ضوء التعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة التايلاندية لتعظيم الاستفادة من برنامج القدرات لتدريب الكوادر الحكومية المصـرية بشأن اعتزام الحكومة التايلاندية تنظيم منح تدريبية للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه  للعاملين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى  كما يلى :

 

اخبار التعليم موجزا لأحدث أخبار التعليم أحدث أخبار التعليم الأخبار التعليمية الأخبار التعليمية المهمة

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