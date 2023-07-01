خبير: الجامعات التكنولوجية تقدم برامج متميزة تواكب التطورات واحتياجات سوق العمل

أكد الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، أن الجامعات التكنولوجية تلعب دورًا مهمًا في تأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعرفة التقنية اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، حيث تعمل هذه الجامعات على توفير برامج تعليمية متخصصة وتدريب عملي للطلاب، مما يساعدهم على اكتساب الخبرات وتطوير قدراتهم العملية، واحتراماً لهذا الدور الحيوي، يتم توقيع بروتوكولات التعاون بين الجامعات التكنولوجية والمؤسسات الصناعية والتعليمية المختلفة.

وأوضح عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، أن هذه البروتوكولات تتيح فرصًا للطلاب للتدريب العملي والمشاركة في مشاريع بحثية وتنمية مهاراتهم العملية، وبالتعاون مع هذه المؤسسات، يصبح لدى الطلاب فرصة لتطبيق المعرفة النظرية التي يكتسبونها في الجامعة في بيئة عمل حقيقية، مما يساهم في صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم العملية.

وأضاف الخبير التربوي، أن هذه الشراكات تعزز الكفاءات العملية للخريجين، وتجعلهم قادرين على التعامل مع التحديات والمتطلبات المتغيرة لسوق العمل، بالتالي يصبح للخريجين من الجامعات التكنولوجية إسهام قوي وفعال في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، حيث يتمتعون بالمهارات والخبرات التي تمكنهم من المنافسة والتحسين والتحديث المستمر.

وأشار الدكتور ماجد أبو العينين، إلى أن جهود مستمرة لتغيير نظرة المجتمع نحو التعليم التكنولوجي وتعزيز قيمته، وتوعية الطلاب وأولياء الأمور وأفراد المجتمع بأهمية هذا المسار التعليمي وفرص النجاح والتطور المتاحة فيه، موضحًا أن إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة وتجهيزها وفقًا للمعايير العالمية هو خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز التعليم الفني والتكنولوجي في البلاد.

وصرح عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، بأن تدريب الطلاب على ريادة الأعمال هو جانب هام في تطوير قطاع التعليم التكنولوجي، حيث يعمل تدريب الطلاب على تعزيز مهاراتهم الإبداعية والريادية وتنمية قدراتهم على التفكير الابتكاري وإيجاد حلول جديدة للتحديات.

ولفت الخبير التربوي، إلى أن من خلال تعليم مفاهيم ريادة الأعمال وتوفير بيئة داعمة للابتكار، يتم تشجيع الطلاب على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع ومبادرات ناجحة، ويتعلمون كيفية وضع خطط العمل وتطوير النماذج التجارية وإدارة المشاريع، بالإضافة إلى مهارات التسويق والمبيعات وإدارة الموارد.

وأوضح عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، أن هذه المبادرات تعمل على تعزيز روح ريادة الأعمال والابتكار في الطلاب وتمكينهم من بناء مشاريعهم الخاصة والمساهمة في تطوير اقتصاد المجتمع المحلي، كما تساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الحياة للأفراد وتعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد.