المتيني يشارك في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الجامعات الأفريقية بناميبيا

شارك الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الجامعات الإفريقية (AAU) بدولة ناميبيا وذلك في إطار زيارة موسعة تؤكد على حرص جامعة عين شمس على مد جسور التواصل والتعاون المشترك مع القارة السمراء.



وأكد الدكتور محمود المتيني أن جامعة عين شمس تضع نصب أعينها دائما الدور المنوط بها تجاه القارة الأفريقية وذلك تماشياً مع توجه الدولة المصرية ، و أضاف أن جامعة عين شمس قدمت العديد من الاسهامات لدعم سبل التعاون العلمي والأكاديمي والخدمي للعديد من دول القارة إيماناً بمسؤوليتها القارية و باعتبار مصر دولة مركزية تقع في القلب من القارة السمراء .



يذكر أن اتحاد الجامعات الافريقية يهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي في أفريقيا وزيادة مساهمته في جهود التنمية بها وذلك بتشجيع التعاون بين أعضائه وتوفير الدعم لمهامها الجوهرية المتمثلة في التدريس والتعلم والبحث والانخراط في المجتمع وتشجيع التفكير البناء وبناء التوافق حول القضايا التي تؤثر في التعليم العالي والتنمية في أفريقيا كما يهدف إلى أن يكون منصة قارية للجامعات الأعضاء توفر لهم الالتقاء والتواصل وتبادل المعارف وتبادل الخبرات التعليمية والبحثية.