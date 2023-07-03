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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023 .. لطلاب الثانوية العامة توقعات قبول الكليات للشعبتين

ثانوية عامة 2023
ثانوية عامة 2023

يواصل طلاب الثانوية العامة 2023 ، امتحانات نهاية العام والتى تعد أصعب مرحلة تعليمية يمر بها الطلاب ويحبث العديد من الطلاب عن توقعات خبراء التعليم عن تنسيق الجامعات 2023 .

توقعات تنسيق الجامعات 2023 

قال الدكتورمجدي حمزة الخبير التربوي ، أن الكثير من طلاب الثانوية العامة  والاسرة المصرية تبحث عن معرفة توقعات تنسيق الجامعات 2023 للشعبتين الادبية والعلمية .

وأضاف الدكتور مجدي حمزة خلال تصريحاته لـ صدي البلد ،أن الامتحانات تقيس مستوي الطالب ومهاراته التي اكتسابها طوال العام، لافتا أن تنسيق الجامعات 2023 لا يتغير كثيراً عن العام الماضى.

وأكد ،  أن من المتوقع في تنسيق الجامعات 2023 لا يختلف كثيرا عن تنسيق الجامعات 2022 مؤكدا أن المجاميع العالية لم نرها هذا العام مثل ماحدث آخر عامين .

وتابع الخبير التربوي ، أن مؤشرات كليات الطب 2023 سوف ترتفع عن العام الماضي بدرجات قليلة جدا وذلك لاكتساب الخبرات من الدفعات القديمة خلال العامين الماضيين لافتا أن هذا سوف  ينطبق ايضا علي كليات الهندسة والكيات الادبية ارتفاع طفيف في تنسيق الجامعات 2023 مقارنة بالعام الماضي  .

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وأكد  الدكتور مجدي حنزة ، أنه سوف نلاحظ انخفاض قبول الجامعات هذا العام بكافة الكليات من الشعبة العلمية والأدبية .

وأوضح حمزة ، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام تقيس قدرة الطالب على فهم المحتوى التعليمى وليس حفظه.

 

ويمكن للطلاب معرفة نتسيق الجامعات 2022 من خلال هذا الرابط لمعرفة كافة التفاصيل من موقع التنسيق الالكتروني اضغط هنا .

 

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