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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تمريض عين شمس تهدي درع الكلية لرئيس الجامعة ونوابه لسبب مهم

صدى البلد

كرم مجلس كلية التمريض بجامعة عين شمس فى جلسته المنعقدة يوم 25 يونيو الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب ، الدكتورأيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، تقديرا لجهودهم المتميزه وما بذلوه من عطاء وإنجازات للجامعة ودعمهم المستمر للكليه حتي حصولها علي الإعتماد وضمان الجودة للمرة الثالثة علي التوالى ، بإهدائهم درع الكلية، عقد المجلس برئاسه الدكتورة سحر موسي عميد الكلية وبحضور وكلاء الكلية ، الدكتور طايع عبد اللطيف الأستاذ بكلية الزراعة بالجامعة ، ورؤساء الأقسام ورؤساء الوحدات وأمين الكلية.

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قدم الدكتور محمود المتينى الشكر للأستاذة الدكتورة سحر موسي  والوكلاء وكافه الحضور على إهتمامهم بإدارة الجامعة ودعوتهم وتكريمهم و الذى يعد لافته طيبه منهم ،موضحا أهميه دعم الجامعة لكلية التمريض حيث يعد التمريض هو عماد الطب وحائط الصد فى القطاع الطبى ، مطالبا منهم المزيد من العمل والإنجازات والعطاء والعمل على تبادل الخبرات مع العلماء فى كافه الدول لمزيد من الإنتفاع والمعرفه .  

وتحدث الدكتور عبد الفتاح سعود عن إنحيازه الدائم للتمريض وذلك لطبيعه عمله ، مقدما الشكر لإدارة الكلية على نشاطها المبذول ومبادرتها دائما بالافكار الجديدة المتميزة وتطبيقها لكافه التعليمات وخير دليل الرعايه الطبيه التى تم تقديمها فترة جائحة كورونا.

 كما أكد الدكتور أيمن صالح على العلاقه الوطيدة والمستمرة بين الطب و التمريض ، فيوجد بينهم فكر أكاديمي وثقافى مهني ، ويجب ألا تنحصر مهمه أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض داخل أسوار الكلية فقط ولكن تمتد أيضا للمستشفيات.
 
وأضافت الدكتور غادة فاروق ان كلية التمريض من الكليات التي ولدت عملاقه ، فكان لها سابقه فى الحصول على الاعتماد والجودة للمرة الثالثة علي التوالي وهذا من خلال إدارتها الحكيمه ذات الرؤية الرشيدة والمشاركه في كافه أنشطة الجامعة وخاصه الأنشطه التابعه لقطاع البيئة. 

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