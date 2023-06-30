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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للمرة الأولى | مصر نائبًا لرئيس لجنة علوم المحيطات في اليونسكو

صدى البلد

فازت مصر ممثلة بالدكتور عمرو زكريا حمودة – رئيس المعهد القومى لعلوم البحار  والمصايد-  بمنصب نائب رئيس اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات باليونيسكو(IOC UNESCO) فى الإنتخابات التى عقدت خلال إجتماع الجمعية العمومية للجنة الحكومية لعلوم المحيطات بمقر اليونسكو بباريس خلال الفترة من 20 الى 30 يونيو 2023.

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وتعد هذه هى المرة الأولى التى تفوز بها مصر بهذا المقعد كنائب للرئيس لإدارة المجموعة الخامسة و التى تختص بالدول الأفريقيا و العربية. 

و جاء هذا الفوز نتيجة مباشرة لما قدمه أ.د عمرو حمودة من مجهودات خلال توليه للكثير من المهام التى تختص بعلوم البحار بإفريقية كونه نقطة الإتصال للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات في مصر ؛ الشريك المنفذ لعقد الأمم المتحدة للمحيطات في أفريقيا ؛ نقطة الإتصال لنظام الإنذار المبكر من تسونامي NEAMTWS في مصر ؛ خبيرلعقد المحيطات في أفريقيا والدول الجزرية المجاورة  وخبير في مجموعة IOC لتنمية القدرات.


اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات هى لجنة تابعة لليونسكو (UNESCO/IOC)، تم إنشاؤها عام 1960، وتُعدّ هذه اللجنة الوحيدة داخل منظمة الأمم المتحدة المختصة بعلوم البحار وهى مسئولة عن تعزيز التعاون الإقليمى والدولى. وتهدف اللجنة لتعزيز التعاون الدولى وتنسيق البرامج فى مجال البحوث والخدمات وبناء القدرات، من أجل معرفة المزيد عن طبيعة وموارد المحيطات والمناطق الساحلية، وتطبيق تلك المعرفة لتحسين الإدارة، والتنمية المستدامة، وحماية البيئة البحرية، وعمليات صنع القرار للدول الأعضاء فيها.


و تكمن المهام الموكلة الى مسئولى اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات باليونيسكو(IOC UNESCO)  بإعداد ودعم وإدارة اجتماعات مجلس إدارة اللجنة ، تحت قيادة رئيس اللجنة ، وبالتوافق الوثيق مع الأمين التنفيذي.


و أفاد الدكتور عمرو حمودة أنه سوف يعمل على المضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بعقد المحيط الأفريقي من خلال رؤيته المتمثلة في "العلم الذي نحتاجه للمحيط الذي نريده" من أجل التنمية المستدامة  (2021-2030) و وضع إطارًا عالميًا للمساعدة في إنشاء حلول للمشاكل والتحديات و النظر إلى أهمية موارد المحيطات في أفريقيا للتنمية المستدامة.

تم إطلاق خريطة طريق المحيط الأفريقي لعقد المحيطات ("خارطة الطريق لأفريقيا") التي تعتبر معلمًا رئيسيًا للمنطقة كان خلال فاعليات "المؤتمر الأفريقي حول تحديد الأولويات وتطوير الشراكة لعقد الأمم المتحدة" و الذى استضافته جمهورية مصر العربية و نظمه المعهد القومى لعلوم البحار و المصايد فى مايو 2022.

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