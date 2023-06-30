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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميدة حاسبات عين شمس: تنفيذ المبنى الجديد وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قالت الدكتورة نجوي بدر عميدة كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس، إن الجامعة وضعت خطة، لتنفيذ مبنى جديد للكلية، وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية، ليكون بمواصفات الأبنية الذكية؛ لمواكبة العصر، ويتوافق مع طبيعة الدراسة بالكلية.

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وأضافت الدكتورة نجوى بدر، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن كلية الحاسبات والمعلومات، شهدت نقلة نوعية في السنوات القليلة الماضية، سواء فيما يتعلق بتنوع البرامج الأكاديمية التي تتفق ومتطلبات سوق العمل، أو ما يخص رفع كفاءة البنية التحتية، والجوانب اللوجستية.

وأشارت عميدة حاسبات ومعلومات عين شمس، إلى أن المبنى الجديد للكلية، سيتوج جهودًا استمرت لعدة سنوات؛ ليحقق المعادلة المنشودة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية بشكل متكامل.

جامعة عين شمس كلية حاسبات ومعلومات كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس

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