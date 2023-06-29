موعد إعلان نتائج التماسات امتحانات الترم الثاني بـ آداب عين شمس

كشفت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس عن موعد نتاىج الالتماسات لطلاب الكلية في نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الفرق والبرامج الدراسية.

وأضافت عميدة الآداب جامعة عين شمس أنه سوف يتم الاعلان عن نتائج الالتماسات بعد العيد مباشرة .

وأوضحت حنان كامل أنه تم تحديد جدول لاعلان نتائج الفصل الدراسي الأول التي اعلنت بالفعل علي نظام جامعة عين شمس الالكتروني.

واوضحت بعض التعليمات يجب الالتزام بها عند التقدم للالتماسات وهي كالاتي:

يرجى التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب أو الطالبة تقديم الالتماس بشأنها.. وايضا التركيز عند تسجيل المواد التى يرغب الطالب الالتماس بها، لإنه في حالة تسجيل مواد الالتماس على اللينك المخصص لن يتم التراجع ولن يسمح بحذف المواد التي تم تسجيلها واستبدالها بمواد اخرى.

يرجى العلم جيدا بمواعيد فتح وغلق باب الالتماسات وبعدها سوف يتم غلق اللينك ولن يسمح بمد الالتماسات أو فتح اللينك مرة أخرى.