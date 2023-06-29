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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تستقبل العاملين بداية من ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

تهنئ دار ضيافة جامعة عين شمس  العاملين بالجامعة بعيد الأضحى المبارك أعادة الله عليكم بالخير واليمن والبركات وتعلن عن استقبال  العاملين بالجامعة بداية من ثالث ايام عيد الأضحى المبارك الموافق الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣..

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة و تحت إشراف . محمد الجمال مدير عام الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة.

 

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 وبحضور  الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية  ، كرم مجلس جامعة عين شمس فى جلسته التى عقدها برئاسة الأستاذ الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة ، يوم الإثنين الموافق 26 يونيو 2023  ، الدكتور هشام عبد السلام عمران الأستاذ المساعد بكلية الهندسة جامعة عين شمس، لحصوله على جائزة اليونسكو – الفوزان الدولية لشباب العلماء  الباحثين لهذا العام.

شهد التكريم الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الأستاذ الدكتور محمد أيمن صالح،  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الأستاذة الدكتورة غادة فاروق ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة أعضاء مجلس الجامعة .

كما كرم المجلس رسام الكاريكاتير الكبير عمرو فهمى تقديرا لتعاونه مع الجامعة وقيامه برسم كافة رؤساء الجامعة في لوحات سيتم وضعها في قصر الزعفران بعد تجديده ، وكذلك تقديراً لاسهاماته الفنية المتميزة في مجال الفن .

دار ضيافة جامعة عين شمس جامعة عين شمس ضيافة جامعة عين شمس

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