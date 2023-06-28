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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| فرصة للدراسة بكولومبيا ضمن 15 منحة لمواطني إفريقيا.. جامعة عين شمس ترفع درجة الاستعداد بمستشفيات الدمرداش خلال إجازة عيد الأضحى

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة حلوان تعلن نتائج كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي عبر هذا الرابط
أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان نتائج مرحلة البكالوريوس وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الذي يولي اهتماما كبيرا بضمان جودة العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مثالية لأبنائنا الطلاب.

تعرف على فعاليات ملتقى رواد الأعمال بمسابقة عين شمس تبتكر 2023
تستضيف جامعة عين شمس في الثاني عشر من يوليو 2023 ملتقى رواد الأعمال “عين شمس تبتكر” في نسخته الرابعة، والذي يهدف إلى دعم وتشجيع المبتكرين ورواد الأعمال في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة والخدمات المجتمعية ذات الصلة، وذلك بالتزامن مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

جامعة عين شمس ترفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الدمرداش خلال إجازة عيد الأضحى
أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، رفع درجة الاستعدادات القصوى وحالة الطوارئ بمستشفيات الدمرداش  خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لاستمرار تقديم الخدمات الطبية بجميع الأقسام والتخصصات الطبية والتعامل مع الحالات الطارئة.

آداب القاهرة تنظم دورة إعداد ممثل
أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن تنظيم مركز اللغة و الثقافة العربية بالكلية دورة عن إعداد الممثل و فنون الأداء المسرحى .

"أثر بصمة الكربون على تغير المناخ"..أول دورة توفر إرشادات حول المنهجية الدولية
نظمت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، منتدى "أثر بصمة الكربون لصناعة البلاستيك علي تغير المناخ"، بالتعاون مع الفريق التطوعي للعمل الإنساني، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة.

ضمن 15 منحة لمواطني الدول الأفريقية.. احصل على فرصة للدراسة في كولومبيا
أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة سفارة كولومبيا بالقاهرة بشأن تخصيص 15 منحة سنويًا لمواطنى الدول الأفريقية لإجراء دراسات عليا  (دراسات متخصصة وماجستير ودكتوراه)، وكذلك أولئك الذين يحتاجون إلى تعزيز قدراتهم فى اللغة الإسبانية من أجل بعد ذلك إجراء دراسات عليا فى كولومبيا وذلك فى إطار برنامج منحة كولومبيا ، حيث تتوافر 114 مؤسسة للتعليم العالى تشتمل على 1412 برنامجًا دراسيًا فى مدن مختلفة فى كولومبيا .

 

اخبار التعليم موجزا لأحدث أخبار التعليم الأخبار التعليمية الأخبار التعليمية المهمة أحدث أخبار التعليم

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