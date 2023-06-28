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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة عين شمس ترفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الدمرداش خلال إجازة عيد الأضحى

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، رفع درجة الاستعدادات القصوى وحالة الطوارئ بمستشفيات الدمرداش  خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لاستمرار تقديم الخدمات الطبية بجميع الأقسام والتخصصات الطبية والتعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، استمرار عمل مستشفيات الدمرداش بكامل طاقتها وتواجد جميع الأطقم الطبية والعاملين على مدار الساعة مع تنظيم الإجازات لتيسير العمل خلال إجازة العيد، وتجهيز أطقم طبية إضافية في حال حدوث أي طوارئ، لاستقبال المرضى وإجراء التدخلات الطبية العاجلة في كافة التخصصات.

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وأشار المتيني  إلى تكليف إدارة مستشفيات جامعة عين شمس بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المُقدمة بمختلف الأقسام والوحدات خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وعدم الزحام داخل أقسام المستشفيات في ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المرضى.

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