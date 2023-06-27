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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تحتفل مع طلابها بختام العام الدراسي

صدى البلد

شارك اليوم قيادات جامعة عين شمس الطلاب والطالبات فى احتفالهم بختام العام الجامعي حيث أقيم كرنڤال فنى رائع، فى تقليد جامعى جديد وراقى شهده الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة العمداء أعضاء مجلس الجامعة ولفيف من أساتذة الكليات .

كما كان في ضيافة جامعة عين شمس الكاتب و الشاعر والمؤلف و الطبيب والمنتج الدكتور مدحت العدل و فنان الكاريكاتير عمرو فهمى حيث استهل" كورال هارموني عربي" أحد كورالات جامعة عين شمس بقيادة المايسترو محمود وحيد الحفل بأغنية بشرة خير بالتزامن مع الإحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو ثم قدم عدد من الإغانى المتنوعة منها الميدلي الشهير للفلكلور الشعبى الذى يجمع عدد من الإغانى المميز لكل بيئة مصرية " صعيدى و سيناوى وساحلى" 
ثم قدم كورال' أون" أحد كورالات جامعة عين شمس بقيادة المايسترو محمود صابر عدد مميز من الإغانى الشبابية التى تفاعل معها الجمهور والتى تنشر البهجة والتفاؤل منها ميدلى " النور مكانه في القلوب و انا طير فى السماء".

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واشعل الحفل كورال "روح الشرق" أحد كورالات جامعة عين شمس بقيادة المايسترو محمود محسن بتقديمه ميدلى شعبى للفنان حكيم و "أغنية إيه اليوم الحلو ده "وختم الكورال فقرته ختام رائع بأغنية وطنية تفاعل معها الطلاب وهى اغنية "كلنا جنودك " و اختتم الحفل على أنغام أغنية "ياليلة العيد انستينا"

والجدير بالذكر أنه اصطحب الدكتور محمود المتينى و السادة نواب رئيس الجامعة الدكتور مدحت العدل و الفنان عمرو فهمى فى جولة داخل متحف قصر الزعفران 
وقد أشاد الضيوف بالمتحف ومقتنياته الأثرية التي لا تقل أهمية وجمال عن مقتنيات جامعة عين شمس من أبنائها وبناتها المبدعين الذين احيو هذا الكرنڤال الفنى الراقى

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جامعة عين شمس قيادات جامعة عين شمس ختام العام الجامعي كرنڤال فنى تقليد جامعى روح الشرق كورال روح الشرق

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