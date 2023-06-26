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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023.. التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب.. القومى للبحوث يحصد المركز الثانى فى جوائز الدولة 2022

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزاً لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

محافظ أسيوط يكرم قيادات ومعلمين مدرسة النيل المصرية الدولية وبعض الطلاب المتميزين
كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة، قيادات ومعلمين مدرسة النيل المصرية الدولية وبعض الطلاب وذلك لتميزهم ومشاركتهم في الاحتفالات التي نظمتها المحافظة لاستقبال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر وعددًا من سفراء دول الاتحاد الاوروبي بالقاهرة على هامش زيارتهم للمحافظة لتفقد بعض المشروعات القومية وزيارة محطات مسار رحلة العائلة المقدسة وذلك في إطار دعم ورعاية المتفوقين والمتميزين في كافة المجالات وتكريمهم لحثهم على الجد والاجتهاد ... جاء ذلك خلال لقائه لهم بقاعة الاحتفالات بديوان عام المحافظة بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم وحنان أحمد ناجي موجه عام رياض الأطفال بالمديرية والدكتور عماد عبدالرحمن العجان نائب مدير وحدة شهادة النيل الدولية بوزارة التربية والتعليم والمكلف بإدارة مدرسة النيل المصرية الدولية فرع أسيوط الجديدة والعميد شريف محمد فهمي المدير الإداري والأمني لمدارس النيل المصرية الدولية لشركة مصر للإدارة التعليمية والطلاب المكرمين واولياء امورهم .
 

60% من أسئلته غير مباشرة| متخصصون يقيمون امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023
كشف حسام عبد الكريم استاذ الكيمياء للثانوية العامة ، حقيقة صعوبة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 ، التي أثارت الجدل بشكل واسع خلال الساعات الأخيرة.

 

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب
شكلت صعوبة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023، الذي أداه الطلاب، أمس الأحد، حالة من الغضب مازالت تسيطر على جميع طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية وأولياء أمورهم على السوشيال ميديا حتى الآن.

 

رئيس جامعة القاهرة : احتفالية المسابقة البحثية تتويج لجهود الدولة في مكافحة الفساد
شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، ختام فعاليات المسابقة البحثية "أفضل ورقة سياسات“ على مستوى الجامعات المصرية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد "جريس"، تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة الرقابة الإدارية.

 

امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2023|معلم ينشر الإجابات الصحيحة ويؤكد سهولة الأسئلة
يبحث طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية عن نموذج إجابة امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2023 الذي أداه الطلاب أمس في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

 

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار يقدم حلولا للأمية والسلوكيات الإجرامية
قدم الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ورقة بحثية  عن الأمية والسلوكيات الإجرامية ووجاءت كالاتى :

توقفت 3 سنوات .. رئيس جامعة حلوان يفتتح أعمال تطوير دار الضيافة
أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على استعداد دار الضيافة لاستقبال ضيوف الجامعة خلال أسبوع شباب الجامعات والذي تستضيفه الجامعة سبتمبر المقبل، جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح أعمال تطوير وصيانة دار الضيافة بالحرم الجامعي، في إطار خطة الجامعة لتطوير منشآتها حيث يستضيف الدار المؤتمرات و الندوات العلمية المختلفة التى تنظمها الكليات والمراكز العلمية بجامعة حلوان و الجامعات و الهيئات المختلفة، الموسم الثقافى، الندوات الشهرية للجامعة و المراكز العلمية بها.

 

بمناسبة العيد|التعليم تمنح طلاب الثانوية العامة إجازة من الامتحانات حتى 1 يوليو
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه ابتداءا من اليوم الاثنين 27 يونيو حتى السبت 1 يوليو 2023 ، لن يتم عقد أي امتحانات في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

 

القومى للبحوث يحصد المركز الثانى فى جوائز الدولة لعام 2022
أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 180، الأحد الموافق 25 يونيو 2023،  برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور  وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، بحضور الدكتور محمود صقر  رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس، وجميع أعضاء المجلس، أسماء الفائزين بجوائز الدولة (جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية)، كما أعلن المجلس جوائز المرأة والرواد، وكذلك جوائز الهيئات والأفراد التي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنويًا، وبلغ العدد الإجمالي للجوائز 53 جائزة.

 

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