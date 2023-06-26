بمناسبة العيد|التعليم تمنح طلاب الثانوية العامة إجازة من الامتحانات حتى 1 يوليو

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه ابتداءا من اليوم الاثنين 27 يونيو حتى السبت 1 يوليو 2023 ، لن يتم عقد أي امتحانات في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجازة عيد الأضحى 2023 هي السبب في عدم عقد أي امتحانات في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، خلال الفترة من من اليوم الاثنين 27 يونيو حتى السبت 1 يوليو 2023 .

ومن المقرر أن يستكمل الطلاب جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ابتداءا من يوم الأحد 2 يوليو 2023 ، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان الفيزياء ، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان التاريخ

ومن المقرر أن يستمر جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 حتى الخميس 13 يوليو 2023 ، حيث يتبقى في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 6 أيام فقط

وكانت قد انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم 12 يونيو 2023 ، وامتحن الطلاب حتى الآن في مواد (التربية الدينية - التربية الوطنية - الاقتصاد - الاحصاء - اللغة العربية - اللغة الاجنبية الثانية - الكيمياء - الجغرافيا)

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023 المقرر اداءها بعد عيد الأضحى 2023 وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم 2023

الاحد 2 يوليو : الفيزياء

الخميس 6 يوليو : اللغة الاجنبية الاولى

الاحد 9 يوليو : الجيولوجيا

الخميس 13 يوليو : الاحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل والتكامل

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الجبر والهندسة الفراغية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي