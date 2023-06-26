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تعليم

60% من أسئلته غير مباشرة| متخصصون يقيمون امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

كشف حسام عبد الكريم استاذ الكيمياء للثانوية العامة ، حقيقة صعوبة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 ، التي أثارت الجدل بشكل واسع خلال الساعات الأخيرة.

امتحان الكيمياء 2023 الأصعب على مدار السنوات السابقة

قال حسام عبد الكريم أستاذ الكيمياء للثانوية العامة، امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 أصعب امتحان للكيمياء على مدار السنوات السابقة في النظامين القديم والحديث.

وأضاف حسام عبد الكريم أستاذ الكيمياء للثانوية العامة : إن أفكار امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023  جاءت صعبة وعميقة وتحتاج إلى طالب متفوق جدا.

وأوضح حسام عبد الكريم أستاذ الكيمياء للثانوية العامة : أن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023  لم يراع الفروق الفردية أو الضغط النفسي والعصبي للطلبة.

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وأكد حسام عبد الكريم أستاذ الكيمياء للثانوية العامة، أن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 لم يأتي على مستوى افكار الامتحان الاسترشادى التي أتاحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها ، وتساءل “ ما اهمية الامتحان الاسترشادي الذي اتاحته الوزارة ؟ " .

وشدد حسام عبد الكريم أستاذ الكيمياء للثانوية العامة ، على أن كل سؤال في امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023  يحتاج الي تفكير كبير من الطالب دون مراعاة لعامل الوقت ، وقال : اظن الجميع اقتنع أن اسئلة  امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 غير موجودة حتى في أي كتاب خارجي.

وأخيراً وجه حسام عبد الكريم أستاذ الكيمياء للثانوية العامة ، رسالة للطلاب واولياء الأمور الغاضبين من امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 قائلا : الطلاب الابطال وأولياء الأمور علينا تجاوز امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 والتركيز في الفيزياء وبذل الجهد الكبير “لسه فاضل كتير وهيفوز في الاخر اللي هيقدر يتجاوز ويجتهد”.

 60 % من أسئلة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 غير مباشرة

ومن جانبه قال مدت طاحون أحد الاساتذة المتخصصين في الكيمياء : امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 بالفعل صعب و 60 % من اسئلته غير مباشرة علي عكس كل تصريحات الوزارة سابقا وكان يحتاج لمزيد من الوقت.

وأضاف مدحت طاحون معلقا على امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 : انا لا امانع ابدا ان ياتي بالامتحان بعض الأسئلة المركبة التي تحتاج الي مهارات عليا من التفكير (تركيب- استدلال- استنباط) ، ولكن زيادة  نسبة هذه الاسئلة يحول الامتحان الي معضلة وكارثة.

وقال : واخيرا نصيحتي لأولياء الأمور “عليك ان تطمئن ابنك ولا تجعله ينساق وراء الجدل القائم بشأن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 ، فعليه ان ينظر امامه لبقية اختباراته وليترك الامر كله لله سبحانه وتعالي".

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