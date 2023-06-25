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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بسبب الكيمياء .. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يبحث الان جميع طلاب الثانوية العامة 2023 عن نموذج إجابة امتحان الكيمياء الذي أداه طلاب الشعبة العلمية اليوم.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من المقرر أن تنشر نموذج إجابة امتحان الكيمياء الذي أداه طلاب الشعبة العلمية اليوم على موقع وزارة التربية والتعليم بعد الانتهاء من كافة امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وذلك حرصًا من الوزارة على مصلحة الطلاب والحفاظ على تركيزهم خلال فترة الامتحانات.

10 خبراء لمراجعة نموذج إجابة امتحان الكيمياء 

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نموذج إجابة امتحان الكيمياء الذي اداه طلاب الشعبة العلمية اليوم ، تمت مراجعته بدقة شدية من جانب لجنة مكونة من 10 خبراء متخصصين فى المادة تم ترشيحهم من جانب مستشار المادة. 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ، أنه لن يتم البدء في  تصحيح امتحان الكيمياء إلا بعد إقرار الخبراءلـ  نموذج إجابة امتحان الكيمياء الذي اداه طلاب الشعبة العلمية اليوم 

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تكون 0جميع نماذج الامتحانات (أ،ب،ج،د) متطابقة تمامًا مع  نموذج إجابة امتحان الكيمياء الخاص بكل نموذج.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن  نموذج إجابة امتحان الكيمياء الذي اداه طلاب الشعبة العلمية اليوم يتسم بالمرونة ويقبل الاجابات الصحيحة لكل سؤال

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم توزيع  نموذج إجابة امتحان الكيمياء الذي اداه طلاب الشعبة العلمية اليوم على حميع المصححين في كنترولات الثانوية العامة ، استعدادا للبدء في تصحيح امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة .

ومن جانبها .. كانت جروبات شاومينج على تليجرام قد نشرت بشكل غير رسمي نموذج إجابة امتحان الكيمياء الذي اداه طلاب الشعبة العلمية اليوم ، شكل اجابات غير رسمية بهدف نشرها و تداولها بين الغشاشين لاتمام عملية الغش الالكتروني المعتادة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 

جاء نشر نموذج إجابة امتحان الكيمياء الذي اداه طلاب الشعبة العلمية اليوم على جروبات شاومينج على تليجرام ، بعد ان نجحت جروبات شاومينج في نشر اسئلة امتحان الكيمياء اثناء اداءه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 

وحتى هذه اللحظة لم تعلن وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي عن تفاصيل نموذج إجابة امتحان الكيمياء الذي اداه طلاب الشعبة العلمية اليوم 

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