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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غير قابل للحل.. أول تحرك برلماني بسبب صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

تقدمت النائبة ريهام عبد النبى،عضو مجلس النواب،  عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لوزير التربية والتعليم بشان صعوبة امتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة.

وأشارت البرلمانية فى طلبها، إلى صعوبة امتحان مادة الكيمياء الذي تم إجراؤه اليوم في المدارس،  يعتبر من أصعب الامتحانات التي قدمت للطلاب.

صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة 

 

وأكدت البرلمانية أنها تلقت شكاوى عديدة من الطلاب وأولياء الأمور حول صعوبة هذا الامتحان، حيث يحتوي على أسئلة صعبة جدًا وغير قابلة للحل، بجانب ما تردد عن تسريب الامتحان.

وأكدت عضو محلس النواب، إن هذه المشكلة لا تؤثر فقط على نجاح الطلاب في هذه المادة، بل تؤثر على مستقبلهم التعليمي والمهني. لذا فإننا نطالب بضرورة إجراء تقييم شامل لهذا الامتحان وإجراء التغييرات اللازمة في المستقبل.

وطالبت بإجابات شافية حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحل هذه المشكلة وضمان عدم تكرارها في المستقبل، حرصا على تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.

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