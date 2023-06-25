انهيار وبكاء طلاب الثانوية العامة 2023.. خبراء يكشفون حقيقة صعوبة امتحان الكيمياء

انهار العديد من طلاب الثانوية العامة بسبب صعوبة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023، الذي تم عقده صباح اليوم، موضحين أن امتحان الكيمياء كان بمستوي الطالب المتفوق وبمثابة امتحان تعجيزي للطلاب.

و اشتكى العديد من الطلاب أن الأسئلة كانت غير مباشرة وغير واضحة، غير أن الوقت الفعلي للامتحان كان غير كافيا أيضا للتفكير والإجابة عن أسئلة امتحان كيمياء ثانوية عامة 2023.

صعوبة امتحان الكيمياء

وكانت آراء مدرسي مادة الكيمياء للثانوية العامة 2023، أكدت بالفعل صعوبة امتحان مادة الكيمياء ثانوية عامة 2023، وأنها كانت تحتاج وقتا إضافيا.

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تبدأ بعد مراجعة لجنة من 10 خبراء لدقة صياغة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، موجهًا بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء ونموذج الإجابة الخاص به، وذلك بعد ما تردد من شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن التصحيح الالكتروني يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال، وإذا اتضح أن هناك سؤالا معامل صعوبته أكثر من المحدد له يتم اتخاذ الإجراء المناسب الذي يراعي صالح أبنائنا الطلاب وبما يحقق أيضا مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

واشتكى العديد من طلاب الثانوية العامة 2023، وبالتحديد الشعبة العلمية من صعوبة امتحان الكيمياء اليوم، الذي انتهى الطلاب من أداه في جميع أنحاء الجمهورية، في تمام الساعة 12 ظهرًا، داخل لجان مؤمنة.

وأعرب العديد من من طلاب الثانوية العامة، عن استيائهم الشديد من امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2023، معلقين على الامتحان بقولهم: في مستوى الدكتور زويل ده مش امتحان ثانوي، وذلك بعدما شهد محيط اللجان انهيار عدد من طلاب شعبة العلمي، حيث قالت إحدى طالبات الثانوية بلجنة قصر الدوبارة الرسمية للغات: امتحان الكيمياء مش بس صعب، لا وكمان شادين اللجان، مش عارفين فيه إيه، وإيه سبب الشدة دي.

آخر امتحان قبل العيد

من جانبه قال حسن شحاتة الخبير التربوي، بعد شكاوى بعض الطلاب من صعوبة بعض الاسئلة في امتحانات الكيمياء والجغرافيا، إنه لم ولن تأتي امتحانات واضحة وسهلة في جميع المواد الدراسية، موضحاً أن الامتحان السهل جدًا هو امتحان فاشل وغير صادق وغير مميز وكذلك الامتحان الصعب جدا لأنه سيجعل كل الطلاب إما يحصلون علي درجات عالية جدًا أو منخفضة جدًا ولن يميز بينهم بينما التمييز بين مستويات الطلاب المختلفة هو أحد أهداف الامتحانات.

وأضاف شحاته في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الامتحان قد يشمل نسبة من الأسئلة التي قد تكشف الطالب المتميز ولكنها لا تضر بالطالب المتوسط، متابعاً أن شكوي بعض الطلاب من صعوبة بعض الامتحانات لا يعني ان هذه الامتحانات كلها صعبة بل انها تتضمن أسئلة صعبة ، والتي قد تجعل الطالب يفقد درجات لا يرغب في فقدها خاصة مع رغبته في تقفيل المواد، موجهاً نصيحة للطالب أن عليهم بذل كل ما يستطيع في حل الامتحانات ولا ينشغل بشيء وترك الأمر لله حتي يستطيع التركيز والتعويض.

والجدير بالذكر أن اليوم هو آخر يوم امتحانات الثانوية العامة، قبل إجازة عيد الأضحى، حيث تبدأ أجازة امتحانات طلاب الثانوية العامة ابتداء من الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وتنتهي يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية امتحان مادة الكيمياء وطلاب الشعبة الأدبية بمادة الجغرافيا ذلك صباح اليوم.