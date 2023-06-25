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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أراء طلاب الثانوية العامة في امتحاني الكيمياء والجغرافيا اليوم.. بث مباشر

طلاب
طلاب

تباينت ردود فعل طلاب الثانوية العامة، اليوم ، حول مستوى امتحان الكيمياء والجغرافيا، حيث أكد بعض الطلاب أن الامتحان صعب وفى مستوى الطالب المتفوق، فيما قال آخرون إن الامتحان سهل وفي مستوي الطالب المتوسط.

وقال محمد حسام ان امتحان الكيمياء صعب وتضمن أسئلة شديدة الصعوبة تحتاج للوقت والتفكير وانه في مستوي الطالب الممتاز ، وأشار البعض الآخر إلى أن الامتحان كان في مستوى الطالب فوق المتوسط.

وأشار مصطفي محسن إلى ، أن امتحان الجغرافيا جاء سهلًا، ولكن كان فيه الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى تفكير طوال الوقت، ولكن الوقت لم يكن كافيًا ويحتاج أكثر من 3 ساعات الوقت المحدد للامتحان.

https://fb.watch/lnPdgtNUTQ/?mibextid=qC1gEa

وأدى اليوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية ، امتحان الكيمياء ، وخرج معظم الطلاب بشكاوى عديدة من صعوبة امتحان الكيمياء و احتياجه لوقت أطول.

وتفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لجنة مدرسة السويس الثانوية العسكرية بنين، التابعة لإدارة جنوب السويس التعليمية، وذلك أثناء تأدية الطلاب امتحانات الثانوية العامة فى مادتى الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على توفير وسائل التهوية في اللجان لتوفير سبل الراحة للطلاب.

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