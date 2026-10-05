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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دردشتك في أمان.. كيف تعمل "الدردشة المقيدة" الجديدة في واتساب؟

دردشتك في أمان .. كيف تعمل "الدردشة المقيدة" الجديدة في واتساب؟
دردشتك في أمان .. كيف تعمل "الدردشة المقيدة" الجديدة في واتساب؟
لمياء الياسين

تُطلق واتساب، منصة المراسلة الفورية التابعة لشركة ميتا، ميزات وتحديثات جديدة بين الحين والآخر لأنظمة أندرويد وiOS والويب لتحسين تجربة المستخدم. وبعد إضافة ميزة الرقابة الأبوية لحسابات المراهقين، يُقال إن الشركة تختبر حاليًا ميزة جديدة تُمكّن المستخدمين من تقييد تصدير المحادثات، واستخدام الذكاء الاصطناعي من ميتا، والتنزيل التلقائي للوسائط، بالإضافة إلى حظر الوصول إلى المحادثات على الأجهزة الأخرى المرتبطة بالشخص الذي تتحدث إليه.

 ميزة "خصوصية الدردشة المتقدمة

بحسب تقرير من WABetaInfo، تختبر الشركة حاليًا تغييرًا في اسم ميزة "خصوصية الدردشة المتقدمة" إلى "الدردشة المقيدة"، بالإضافة إلى قيود أساسية على الجهاز. من المتوقع أن يُسهم هذا التغيير في تبديد اللبس الناتج عن الاسم السابق، حيث كان المستخدمون يعتقدون خطأً أن عدم تفعيل هذه الميزة الاختيارية سيؤثر على مستوى خصوصيتهم. ويجري حاليًا طرح هذا التحديث لبعض مختبري النسخة التجريبية من نظام أندرويد.

دردشتك في أمان .. كيف تعمل "الدردشة المقيدة" الجديدة في واتساب؟

يمكن أن تظهر الميزة المذكورة أعلاه في شاشة معلومات الدردشة، وتفرض أربعة قيود على محادثتك مع شخص ما: لن يتمكن الطرف الآخر من تنزيل أي وسائط تلقائيًا في تلك المحادثة، أو حتى تصديرها. علاوة على ذلك، لن يتمكن من الوصول إلى Meta AI في المحادثة.

تطبيقات غير رسمية

والأهم من ذلك، سيتم منع هذا المستخدم من استخدام الأجهزة المرتبطة (مثل واتساب ويب أو الأجهزة اللوحية) للوصول إلى محادثاتك.

ووفقًا لوصف تطبيق واتساب التجريبي لنظام أندرويد الذي نشرته WABetaInfo، فإن هذا "سيساعد في منع مستخدمي المحادثة من استخدام تطبيقات غير رسمية أو برامج ذكاء اصطناعي للوصول إلى المحادثات". سيحد هذا التغيير من استخدام الأدوات غير الرسمية التي تعتمد عادةً على الأجهزة المرتبطة للوصول إلى المحادثات.

بمجرد تفعيل هذه الميزة، ستقتصر رسائل الدردشة على الأجهزة الأساسية لكلا المستخدمين. تُعزز طبقة الأمان هذه بروتوكول التشفير التام الحالي لحماية خصوصية الرسائل. في الوقت نفسه، تعمل المنصة على تصميم جديد وأنيق لشريط التنقل السفلي بدون تسميات نصية، مما قد يجعله أقرب إلى تصميم أجهزة آيفون.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة مؤخراً أدوات الرقابة الأبوية لحسابات المراهقين على المنصة. وتضيف هذه الأدوات إجراءات حماية وقيوداً على وصول أبناء الآباء لضمان الحفاظ على بيئة آمنة على المنصة.

لشركة ميتا واتساب النسخة التجريبية نظام أندرويد Meta AI الأجهزة اللوحية رسائل الدردشة الرقابة الأبوية أدوات الرقابة الأبوية

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