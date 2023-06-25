قرار عاجل من وزير التعليم استجابة لشكاوى الطلاب والنواب من امتحان الكيمياء

شهدت امتحانات الثانوية العامة صباح اليوم حالة من الخوف والقلق الشديد بسبب صعوبة امتحان مادة الكيمياء، ما جعل عدد كبير من الطلاب وأولياء الامور يقومون بتقديم شكاوى عديدة ويعبرون على غضبهم الشديد على وسائل التواصل الاجتماعى لصعوبة الامتحان الذي وصفوه على حد قولهم انه غير قابل للحل، مما دفع عدد من النواب تقديم طلب احاطة لبيان الامر وسرعة مراجعة صياغة أسئلة الامتحان.

واستجاب الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفني لشكاوى النواب والمواطنين وقام بإصدار قرار عاجل ببدء مراجعة أسئلة امتحان الكيمياء عن طريق لجنة مكونة من 10 خبراء لأسئلة امتحان مادة الكيمياء ونموذج الإجابة الخاصة به لتحديد معامل الصعوبة لكل سؤال وحال اتضاح معامل صعوبة سؤال معين بالامتحان يتم اتخاذ الإجراء المناسب الذى يراعي صالح الطلاب ويحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.



تحرك النواب بسبب صعوبة امتحان الكيمياء



وعن صعوبة امتحان الكمياء لطلاب الثانوية العامة، أعلنت ريهام عبد النبى عضو مجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة عاجل لوزير التربية والتعليم بشأن صعوبة امتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة، لافتة الى أن الامتحان يعتبر من أصعب الامتحانات التى قدمت للطلاب خصوصا بعد تلقيها عدد ضخم من شكاوى الطلاب وأولياء الأمور حول صعوبته لإحتوائه على أسئلة صعبة وغير قابلة للحل .

وقالت عضو مجلس النواب، إن صعوبة امتحان الكيمياء يؤثر بشكل مباشر على نجاح الكلاب فى المادة ويوثر ايضا على مستقبلهم التعليمي والمهنى ويجب إجراء تقييم شامل لهذا الامتحان وإجراء التغيرات اللازمة عليه فى المستقبل، مشددة على ضرورة توضيح اجابات شافيه حول الإجراءات التى سيتم اتخاذها بشأن امتحان الكيمياء الخاص بالشهاة الثانوية لتوفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.