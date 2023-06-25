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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد بكاء الطلاب.. هل امتحان الكيمياء للثانوية العامة كان تعجيزي؟.. مدرس يفجر مفاجأة

الثانوية
الثانوية

علق إبراهيم محمد، معلم مادة الكيمياء، على الجدل حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم.

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أستاذ مناهج: وضع امتحانات الثانوية العامة بضوابط ومعايير لا تخرج عن الكتاب

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وزير التعليم يوجه بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

وقال إبراهيم محمد، معلم مادة الكيمياء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الامتحان لابد أن يفرق بين الطالب المتميز والطالب المتوسط والطالب الضعيف جدا".

 

وأشار: "الامتحان عبارة عن 46 نقطة، بينهم نقاط تحدد مستوى الطالب المتوسط ونقاط تحدد مستوى الطالب المتميز"، موضحا: "الامتحان يجيب أن يسير بهذا المعيار".

 

وأوضح: "نقاط امتحان اليوم كلها تحتاج إلى تفكير، والطالب لكي يفكر في الامتحان يحتاج وقت أكبر من الوقت المحدد للامتحان"، معقبا: "أرى أن اسئلة امتحان اليوم كان يجب أن يتم توزيعها على 5 امتحانات قادمة، ولا تكون في امتحان واحد بهذا الشكل، لأن الامتحان يحتاج تركيز أكثر من الطالب".

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