أستاذ مناهج: وضع امتحانات الثانوية العامة بضوابط ومعايير لا تخرج عن الكتاب

علق الدكتور حسن شحاته، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، على امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا: "امتحانات الثانوية العامة يتم وضعها بضوابط ومعايير ولا يخرج عن الكتاب".

وأضاف الدكتور حسن شحاته، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الهدف من الامتحان ليس المرور والنجاح ولكن الهدف منه التمييز وترتيب الطلاب حسب مهاراتهم وقدراتهم بحيث أن كل درجة في الامتحان تعبر عن قدرة الطالب".

وأشار الدكتور حسن شحاته، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، : "الإجابات يجب أن تعبر بصدق عن قدرات الطلاب وإلا سيكون هناك تفوق وهمي بين الطلاب، والجميع يحصل على الدرجات النهائية".

وأكد الدكتور حسن شحاته، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، : "الهدف من الامتحانات هو الفرز والتمييز بين الطلاب وتصنيف الطلاب حسب مستواهم"، معقبا: "معنى أن يكون الامتحان في مستوى الطالب المتوسط هذا تعبير خطأ لأن الامتحان يجب أن يميز بين الطالب المتميز والطالب المتوسط والطالب تحت المتوسط".