كيف ستتعامل التعليم مع أزمة الكيمياء؟|توزيع درجات الجزئيات الصعبة.. وإجراءات لإنقاذ الطلاب

كيف ستتعامل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع أزمة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 الذي أثار غضب الرأي العام بسبب صعوبة وتعقيد اسئلته وعدم كفاية الزمن المحدد له للإجابة على هذه الأسئلة الصعبة - حسب ما أكده الطلاب ؟ .. سؤال يشغل بال جميع طلاب الثانوية العامة 2023 “الشعبة العلمية” وأولياء أمورهم ، بعد تسبب امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 في صدمة اليوم لطلاب علمي .

خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعامل مع أزمة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 المثيرة للجدل ، تتمثل في عدة نقاط حسب ما كشفه شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم ، وهذه النقاط هي :

تشكيل لجنة من 10 خبراء لمراجعة وتقييم امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 ونموذج إجابته

هذه اللجنة سوف تقوم بمراجعة دقة الصياغة اللغوية والعلمية لأسئلة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023

التأكد من ان كل سؤال في امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 لا يحتمل أكثر من إجابة

التصحيح الالكتروني لـ امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 سيحدد معامل الصعوبة لكل سؤال

إذا تبين اثناء التصحيح وجود سؤال في امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 لم يستطع جميع الطلاب الإجابة عليه سيتم اتخاذ إجراءات مناسبة لصالح الطلاب سواء بتوزيع درجات السؤال او إجراءات أخرى يتم إعلانها في وقتها.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنها من المقرر أن تنشر نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 الذي أداه طلاب الشعبة العلمية اليوم على موقع وزارة التربية والتعليم بعد الانتهاء من كافة امتحانات الثانوية العامة 2023، وذلك حرصًا من الوزارة على مصلحة الطلاب والحفاظ على تركيزهم خلال فترة الامتحانات.

رأي المعلمين في امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023

حسم إبراهيم محمد معلم مادة الكيمياء الجدل المثار بشأن شكاوى صعوبة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 الذي أداه طلاب الشعبة العلمية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم.

حيث قال إبراهيم محمد معلم مادة الكيمياء: امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 الذي أداه طلاب الثانوية العامة 2023 اليوم: بخلاصة شديدة، هو عبارة عن مجموعة أسئلة لكل سؤال مجموعة أفكار.



وأضاف إبراهيم محمد معلم مادة الكيمياء: أن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 الذي أداه طلاب الثانوية العامة 2023 اليوم ليس بسهل، بل يحتاج إلى وقت أكبر من ٣ ساعات، ويحتاج إلى تركيز أكبر من الطلاب داخل اللجان من وجهة نظرى المتواضعة.



واستكمل إبراهيم محمد معلم مادة الكيمياء تحليله لـ امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 الذي أداه طلاب الثانوية العامة اليوم قائلا: هذا الامتحان كان يجب تقسيم أسئلته على امتحانات الخمس سنين القادمة “مينفعش كلهم يبقوا فى امتحان واحد”.

غش في امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 اليوم

أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية صباح اليوم، امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 بإجمالي عدد ( 473823) ألف طالب/ طالبة

ومن خلال متابعة غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لسير امتحانات الثانوية العامة 2023 بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني اليوم من رصد 3 حالات أثناء امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 بمحافظات (الشرقية، الدقهلية، الجيزة)

وتم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول في امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.