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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم تعلق على صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة: مطابق للمواصفات ومتدرج الصعوبة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أكدت اللجنة الفنية الواضعة لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 بوزارة التربية والتعليم ، أن امتحان الكيمياء اليوم جاء مطابقا لمواصفات الورقة الامتحانية التي وضعها المركز القومي للإمتحانات والتقويم التربوي

وأوضحت اللجنة الفنية الواضعة لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، أنه في امتحان الكيمياء جاءت الأسئلة واضحة وتتدرج من السهل إلى الصعب .

التعليم تعلق على صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة: مطابق للمواصفات ومتدرج الصعوبة

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وأشارت اللجنة الفنية الواضعة لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، ان 30% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا، بجانب التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الكيمياء للشعبة العلمية (للعلوم والرياضيات) بإجمالي عدد ( 473823) ألف طالب/ طالبة، كما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الجغرافيا بإجمالى عدد (257449) ألف طالب/ طالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وشكى معظم طلاب الثانوية العامة 2023 ، من صعوبة اسئلة امتحان الكيمياء ، مؤكدين ان الوقت لم يكن كافيا للاجابة عليه من صعوبته

استمرار الامتحانات خلال أجازة العيد

و نوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، باستمرار الامتحانات خلال أجازة العيد طبقًا للجدول المعتمد، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) يوم الأحد الموافق 2 يوليو ٢٠٢٣ الامتحان في مادة الفيزياء لشعبتي (العلوم والرياضيات)، ومادة التاريخ للشعبة (الأدبية)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان الفلسفة فترة أولى، وامتحان المنطق فترة ثانية.

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