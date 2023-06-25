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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حزن طلاب الثانوية العامة بأسيوط بسبب صعوبة إمتحان الكيمياء وسعادة بالجغرافيا

خروج طلاب الثانوية
خروج طلاب الثانوية العامة بأسيوط

اشتكى طلاب الثانوية العامة بأسيوط  القسم العلمي من صعوبة امتحان مادة الكيمياء وخرج الطلاب من لجان الامتحانات في حالة حزن بينما سادت حالة من السعادة بين طلاب القسم الأدبي بسبب سهولة إمتحان الجغرافيا.

 

وقال الطالب مصطفى أحمد محمد مدرسة المطيعة بلجنة إسماعيل قباني إن امتحان الكيمياء صعب في مجمله ويحتوي على أسئلة تعجيزية خاصة الكيمياء العضوية وسؤال المقالي  والوقت غير كاف ويحتاج الى تركيز عال ولم يراع الفروق بين الطلاب. 

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بينما أكدت الطالبة شريهان محمود القسم الأدبي أن امتحان  الجغرافيا وأنه جاء في متناول الطالب المتوسط وأن الامتحان من الكتاب المدرسي.


ومن جانبه أكد محمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية  التربية والتعليم بأسيوط أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى ولم يتم رصد ما يعكر صفو سير العملية الامتحانية داخل اللجان، مشيرا إلي  أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالمحافظة هذا العام 30 ألف طالب وطالبة منهم 12 الف و287 طالب و 17 الف و645 طالبة موزعين على 87 لجنة بكافة مراكز المحافظة، وأكد دسوقي على توفير الاشراف الطبي بندب طبيب وممرض بالإضافة إلى توفير  أدوات التعقيم  بالإضافة لتذليل كافة العقبات التى تواجه الطلاب أثناء الامتحانات.

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