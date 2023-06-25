محافظ أسيوط يكرم الأطفال المتميزين بروضات بعض المدارس

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بديوان عام المحافظة ، بعض أطفال روضات مدارس "الوحدة العربية والاقصى بمجمع ٣٠يونيو والفاروق الرسمية لغات والسلام لغات ومدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة" وبعض القيادات والمشرفين على الأنشطة بالمدارس.

وذلك لتميزهم ومشاركتهم في الاحتفالات التي نظمتها المحافظة لاستقبال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر وعددًا من سفراء دول الاتحاد الاوروبي بالقاهرة على هامش زيارتهم للمحافظة لتفقد بعض المشروعات القومية وزيارة محطات مسار رحلة العائلة المقدسة وذلك في إطار دعم ورعاية المتفوقين والمتميزين في كافة المجالات وتكريمهم لحثهم على الجد والاجتهاد.

جاء ذلك خلال لقائه لهم بقاعة الاحتفالات بديوان عام المحافظة بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم وحنان أحمد ناجي موجه عام رياض الأطفال بالمديرية ولفيف من مديري المدارس ومعلمين ومشرفي المدارس المشاركة وأطفال روضات المدارس وأولياء امورهم.



وفي بداية الاحتفالية شهد المحافظ بعض العروض الفنية لأطفال روضات مدارس "الوحدة العربية - الأقصى بمجمع 30 يونيو - الفاروق الرسمية لغات - السلام لغات - مدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط" تم خلالها تقديم العديد من العروض الفنية وبعض الأغاني الوطنية رافعين أعلام مصر كما تم تقديم عروض استعراضية وفنية تعبر عن مختلف الثقافات والحضارات حول العالم في شكل فني بديع كما شهدت الاحتفالية تقديم التورتة والحلويات لأطفال روضات المدارس بمشاركة أولياء الامور والمعلمين.



حيث كرم المحافظ أطفال روضات المدارس والمشرفين عليهم وقيادات تلك المدارس وسلمهم شهادات التقدير قائلًا أن تكريم المتميزين هو حق أصيل للإحتفاء بهم وللإعتراف بعطائهم وتحفيزًا لزملائهم للتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

ووجه محافظ أسيوط – خلال كلمته – الشكر للاطفال المكرمين والمشرفين من المعلمين لتميزهم في العروض والفقرات الفنية التي تم تقديمها خلال احتفالات المحافظة معربًا عن خالص تقديره لهم مشيرًا إلى أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية وتفعيل الأنشطة المدرسية لصقل خبرات ومواهب الطلاب لافتًا إلى أهمية إتاحة الفرصة أمام الطلاب للمشاركة في المبادرات المختلفة منها مبادرة المبدع الصغير والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وغيرها من المبادرات الرئاسية والتنموية في مختلف القطاعات كما طالب الحضور ببذل مزيد من الجهد في العمل والنهوض بالعملية التعليمية مع التركيز على غرس وتنمية روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا وتكثيف برامج التوعية للطلاب والطالبات بالمشروعات القومية والتنموية وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنظيم رحلات ميدانية لزيارة تلك المشروعات.

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