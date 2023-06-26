امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

شكلت صعوبة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023، الذي أداه الطلاب، أمس الأحد، حالة من الغضب مازالت تسيطر على جميع طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية وأولياء أمورهم على السوشيال ميديا حتى الآن بسبب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مهتم جدا بمتابعة تفاصيل وتطورات أزمة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 منذ اللحظة الاولى لبدء انتشار شكاوى الطلاب من صعوبته.

وبشأن آخر تطورات أزمة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023، قال شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تؤكد أن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023 مواصفات دقيقة يضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ويتم الالتزام بها، وهي كالتالي:

30% من اسئلة الامتحان للمستويات العقلية البسيطة.

40% من اسئلة الامتحان للمستويات العقلية المتوسطة.

30% من اسئلة الامتحان للمستويات العقلية المتميزة.

وأوضح المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم، أن شكاوى صعوبة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023، الوزير تفاعل معها وتحرك على الفور من ان علم بشكاوى الطلاب، لافتاً إلى أنه قرر تشكيل لجنة من 10 خبراء متخصصين في مادة الكيمياء لمراجعة دقة الصياغة العلمية لاسئلة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 ونموذج الاجابة الخاص بـ امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023، والتأكد من ان كل سؤال في امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 لا يحتمل أكثر من اجابة.

وقال شادي زلطة موجها رسالة طمأنينة لجميع طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية وأولياء أمورهم الغاضبين من صعوبة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023: إن التصحيح الالكتروني سوف يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال من اسئلة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023.

أزمة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه أثناء التصحيح الالكتروني لـ امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 ، في حالة تبين وجود سؤال محدد في امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 لم يتمكن جميع الطلاب من الإجابة عليه ، سيتم اتخاذ الاجراء المناسب لصالح الطلاب مثل:

إلغاء السؤال واعادة توزيع درجات السؤال على باقي الامتحان.

منح جميع الطلاب درجة السؤال كاملة.

إحالة واضع امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 إلى التحقيق.

وأضاف شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة حريصة كل الحرص على تحقيق العدالة لجميع الطلاب في ازمة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023.

وأشار المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بعد نتيجة تقييم لجنة فحص امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023، ستبدأ عملية التصحيح الإلكتروني للامتحان وفقا لجدول زمني تم وضعه من جانب وزارة التربية والتعليم لحسم الجدل فورًا، مؤكداً أن الوزارة حريصة على سرعة اتخاذ الاجراءات ، لكن لابد من التأني في فحص وتحليل امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 واجابات الطلاب لإعلان الاجراء “المظبوط”.

رأي المعلمين في امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023

كان قد علق إبراهيم محمد معلم مادة الكيمياء على الجدل المثار بشأن شكاوى صعوبة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 الذي أداه طلاب الشعبة العلمية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أمس الأحد

حيث أكد إبراهيم محمد معلم الكيمياء أن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 الذي أداه طلاب الثانوية العامة 2023 بخلاصة شديدة، هو عبارة عن مجموعة أسئلة لكل سؤال مجموعة أفكار.



وأضاف : أن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 الذي أداه طلاب الثانوية العامة 2023 اليوم ليس بسهل، بل يحتاج إلى وقت أكبر من ٣ ساعات، ويحتاج إلى تركيز أكبر من الطلاب داخل اللجان من وجهة نظرى المتواضعة.

واستكمل معلم الكيمياء تحليله لـ امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 الذي أداه طلاب الثانوية العامة اليوم قائلا: هذا الامتحان كان يجب تقسيم أسئلته على امتحانات الخمس سنين القادمة “مينفعش كلهم يبقوا فى امتحان واحد”.