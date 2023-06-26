الامتحان من المنهج| أحمد حمدي يعلق على تشكيل لجنة لمراجعة الكيمياء.. فيديو

علق الكاتب الصحفي أحمد حمدي، محرر شئون رئاسة الجمهورية بجريدة “أخبار اليوم” على تشكيل لجنة لمراجعة إمتحان الكيمياء للثانوية العامة ، قائلاً:" لم أتفهم هذا التصريح من وزير التربية و التعليم بتشكيل لجنة مكونة من 10 خبراء لبحث إمتحان الكيمياء، لأن من وضع الأمتحان لجنة من وزارة التربية و التعليم"

أحمد حمدي: إمتحان الكيمياء من المنهج

وأضاف أحمد حمدي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن تشكيل لجنة لمراجعة إمتحان الكيمياء للثانوية العامة، سوف يثير "بلبلة" أكثر من الطمأنينة، مؤكداً أن وزارة التربية و التعليم أصدرت بيانات توضح أن إمتحان الكيمياء من المنهج.

أحمد حمدي :سوف تثار الشائعات حول تغير إمتحان الكيمياء

وأشار أحمد حمدي محرر شئون رئاسة الجمهورية بجريدة “أخبار اليوم” إلى، أن تشكيل لجنة لمراجعة امتحان الكيمياء للثانوية العامة، سوف يثير الشائعات حول تغيير الامتحان.