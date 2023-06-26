أحمد حمدي: حجم التبادل التجاري بين مصر والهند 7 مليارات دولار |فيديو

أكد الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، محرر شئون رئاسة الجمهورية بجريدة "أخبار اليوم"، أن مصر بعد 30 يونيو بدأت تسير بنهج قائم على فكرة التأسيس لوجود مصالح مشتركة، مضيفاً أن الشراكة الإستراتيجية بين مصر و الهند قائمة على دراسة مكاسب كل طرف لدى الآخر .

التبادل التجاري سوف يصل بين مصر و الهند إلى 12 مليار دولار خلال الـ5 سنوات القادمة

وأضاف أحمد حمدي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن حجم التبادل التجاري بين مصر و الهند يبلغ 7 مليارات دولار، مؤكداً أنه خلال الـ5 سنوات القادمة سوف يصل حجم التبادل التجاري بين مصر و الهند إلى 12 مليار دولار.



وأشار محرر شئون رئاسة الجمهورية بجريدة “أخبار اليوم” إلى، أن توقيع شراكة إستراتيجية مع الهند يتطلب أن تمتلك الدولة، القوة والاقتصاد، و المشروعات التي تستطيع من خلالها التبادل مع دولة أخرى.