مساعد الخارجية الأسبق: الهند حققت طفرة في الأبحاث العلمية وتكنولوجيا المعلومات| فيديو

أكد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن العلاقة بين مصر والهند ممتدة منذ سنوات طويلة، و ترجع إلى سعد زغلول.

طفرة في مجال الأبحاث العلمية



وأضاف جمال بيومي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهند ثاني أكبر دولة تعداداً للسكان، وهي سوق كبيرة للغاية، مؤكداً أن الهند نجحت في تحقيق طفرة في مجال الأبحاث العلمية، وفي مجال تكنولوجيا المعلومات.



وتابع: "ما ينتجه وادي بنجلور من تكنولوجيا المعلومات، تصدر بالمليارات، والهند حققت تقدما كبيرا تسعى الدول للإستفادة به".