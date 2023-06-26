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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. وفاة طالب بعد امتحان الكيمياء.. توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى.. قرار عاجل من الأهلي

حدث ليلا
حدث ليلا

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى، والولايات المتحدة تمنع الطائرات من الوصول إلى العاصمة واشنطن، وقرار عاجل من الأهلي بشأن مدافع الفريق.

 

برقية تهنئة من الرئيس السيسي لأبناء مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء مصر المسلمين بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
 

حقيقة وفاة طالب زفتي بعد امتحان الكيمياء.. تفاصيل

شهدت قرية كفر ششتا التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية مساء تمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب ضياء ياسر عبد الرازق 17 سنة طالب بالصف الثالث الثانوي عقب انهاءه حياته بمياه الترعه بذات القرية عقب أداء طلاب وطالبات الشهادة الثانوية امتحان مادة

 

توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى.. فيديو

نشرت فضائية الإخبارية السعودية، اليوم الاثنين، شريط فيديو لتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى.

مرتضي منصور يقاضي سيف جعفر ويتهمه بسرقة العقود

وضمن ما حدث ليلا، أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن سيف فاروق جعفر لاعب وسط الفريق ليس أفضل من طارق حامد ومحمد أبوجبل، ثنائي الزمالك السابق.

 

قرار عاجل من الأهلي بشأن مدافع الفريق.. وصفقة جديدة لتدعيم الفريق

وضمن ما حدث ليلا، أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة النادي الأهلي قررت تعديل عقد محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول.

 

شوبير يكشف تطورات جديدة في تعاقد بيراميدز مع طارق حامد وبن شرقي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن التطورات الجديدة حول مفاوضات نادي بيراميدز مع اللاعبين طارق حامد وأشرف بن شرقي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”

 

ميمي جمال: أنا طباخة شاطرة وأفكر عمل دار مسنين للفنانين

استضاف الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه واحد من الناس، الفنانة ميمي جمال، والتي كشفت تفاصيل جديدة عن حياتها الخاصة.

 

فيديو لقرد يسرق ملابس إحرام أحد الحجاج بمكة المكرمة يثير السوشيال ميديا

وضمن ما حدث ليلا، تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، فيديو لقرد وهو يسرق ملابس الإحرام من أحد الحجاج، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك

 

تحذير عاجل من الداخلية السعودية بشأن موسم الحج

وضمن ما حدث ليلا، أعلنت الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، أن الحصول على التصاريح اللازمة للحج شرط للمرور من نقاط الضبط الأمني.

 

الولايات المتحدة تمنع الطائرات من الوصول إلى العاصمة واشنطن

وضمن ما حدث ليلا، ذكرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، اليوم الاثنين، تعليق وصول الطائرات إلى المطارات في محيط العاصمة الأمريكية واشنطن.

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حقيقة وفاة طالب زفتي بعد امتحان الكيمياء.. تفاصيل

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