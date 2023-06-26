حدث ليلا.. وفاة طالب بعد امتحان الكيمياء.. توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى.. قرار عاجل من الأهلي

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى، والولايات المتحدة تمنع الطائرات من الوصول إلى العاصمة واشنطن، وقرار عاجل من الأهلي بشأن مدافع الفريق.

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء مصر المسلمين بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



شهدت قرية كفر ششتا التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية مساء تمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب ضياء ياسر عبد الرازق 17 سنة طالب بالصف الثالث الثانوي عقب انهاءه حياته بمياه الترعه بذات القرية عقب أداء طلاب وطالبات الشهادة الثانوية امتحان مادة

نشرت فضائية الإخبارية السعودية، اليوم الاثنين، شريط فيديو لتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى.

وضمن ما حدث ليلا، أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن سيف فاروق جعفر لاعب وسط الفريق ليس أفضل من طارق حامد ومحمد أبوجبل، ثنائي الزمالك السابق.

وضمن ما حدث ليلا، أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة النادي الأهلي قررت تعديل عقد محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول.

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن التطورات الجديدة حول مفاوضات نادي بيراميدز مع اللاعبين طارق حامد وأشرف بن شرقي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”

استضاف الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه واحد من الناس، الفنانة ميمي جمال، والتي كشفت تفاصيل جديدة عن حياتها الخاصة.

وضمن ما حدث ليلا، تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، فيديو لقرد وهو يسرق ملابس الإحرام من أحد الحجاج، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك

وضمن ما حدث ليلا، أعلنت الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، أن الحصول على التصاريح اللازمة للحج شرط للمرور من نقاط الضبط الأمني.

وضمن ما حدث ليلا، ذكرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، اليوم الاثنين، تعليق وصول الطائرات إلى المطارات في محيط العاصمة الأمريكية واشنطن.