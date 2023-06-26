مرتضي منصور يقاضي سيف جعفر ويتهمه بسرقة العقود

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن سيف فاروق جعفر لاعب وسط الفريق ليس أفضل من طارق حامد ومحمد أبوجبل، ثنائي الزمالك السابق.

وقال رئيس الزمالك في فيديو مسجل عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي : "سيف فاروق جعفر اجتمع مع عبدالواحد السيد مدير الكرة لمناقشة ملف التجديد، وطلب عقد جلسة معي واجتمعت معه بعدما وقع على عقود التجديد للزمالك".

وأضاف مرتضى منصور :" سيف فاروق جعفر خد العقود ومشي بعد ما وقع عليها، وقال للإداري أنا هأوري العقود لوالدتي، وسيتم محاسبة الإداري".

وتابع: "كان من المفترض أن يحضر سيف جعفر العقود بالأمس ولكنه لم يحضر إلى النادي وفوجئنا بأن سيف يرغب في الحصول على 12 مليون في الموسم، وإذا فعلت ذلك سأدمر غرفة الملابس، سألت أوسوريو عن سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وأخبرني أنه لا يريد الثنائي والدليل أنهما لا يشاركان في المباريات، ومن يبيع الزمالك النادي ليس في حاجه له، كانت هناك مكالمة بيني وبين فاروق جعفر اليوم، ولكني مندهش من تصرف والدة سيف والتي ترفض استمراره في الزمالك".

وأوضح أنه تقدم ببلاغ لنيابة شمال الجيزة ضد سيف فاروق جعفر بتهمة الاستيلاء على المال العام بعد سرقة العقود، وشدد على أن اللاعب لا يستحق الحصول على 12 مليون جنيه كما طلب، وقال: أطالبك بإعادة العقود ولك حرية اللعب في أي فريق حتى لو الأهلي".

وأضاف أن سيف فاروق جعفر، سبق ووقع لبيراميدز منذ شهرين وكان يضغط من أجل زيادة المقابل المادي الذي سيحصل عليه من بيراميدز.

وفيما يلي نص تصريحات مرتضى منصور في الفيديو:

- أزمة سيف فاروق جعفر بسبب والده وطليقته والعند بينهم، وإحنا مش فاضيين للمشاكل العائلية دي

- اللاعب وقع مع الزمالك على 4 نسخ وخد العقود ومشي عشان يوريهم لوالدته

- اتفاجئنا بعد كدة إنه عايز 12 مليون في الموسم، لو إديته الرقم ده يبقى ببوظ أوضة اللبس، نيمار وحسام عبدالمجيد اللي بيلعبوا منتخب بيخدوا مليون

‏مرتضى منصور:

- سألت أوسوريو إيه رأيك في سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه، قالي مش عايز الإتنين

- قدمنا بلاغ للمحامي العام الأول نيابة شمال الجيزة ضد سيف فاروق جعفر بسبب العقود اللي خدها، كونها ملك النادي، وده يعتبر سرقة

- لو تستاهل 100 مليون هديلك، فلوسك مليون يوم ما هزودك هديك 2 أو 3 لكن مش 12 في السنة، وقتها أدي زيزو وفتوح ومصطفى شلبي كام؟

- تلعب في بيراميدز تلعب في الأهلي، تلعب في أي مكان أنت بعت النادي، وضيعت إسم جعفر، اللي هيبكي عليه يبقى مبيحبش النادي، هو مش كريستاينو رونالدو، إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمردا

- بالنسبة لشوبير خد سيف حطه في ماية وأشربه

- ليا عتاب على رجل الأعمال الإماراتي الأستاذ سالم الشامسي، إحنا دايماً بنتكلم على العلاقات المحترمة، لما أكون عايز لاعب من عندك بتكلم رسمي زي ما عملت آخر مرة وطلبت عبدالله السعيد قولتلي ده من أصول النادي، قفلت الموضوع بعدها لأن دي الأصول اللي أتعلمناها وأنت راجل محترم والشعب الإماراتي بيفهم في الأصول، لكن الناس اللي عندك عمرو بسيوني وممدوح عيد مبيعملوش كدة ومعندهمش إلا لاعيبة الزمالك يتفاوضوا معاها، أنت محترم وبلدك محترمة، فمن فضلك قول للناس اللي عندك عيب

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