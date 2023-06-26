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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برقية تهنئة من الرئيس السيسي لأبناء مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء مصر المسلمين بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

برقية تهنئة

وقال الرئيس السيسي- في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "إخواتي وأبنائي مسلمي مصر بالخارج ، أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله تعالى أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً، وأن يعيده عليكم بالخير واليُمن والبركات، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق ولمصرنا العزيزة وشعبها العظيم المزيد من التقدم والرقي والإزدهار، وكل عام وأنتم بخير ".

السيسي عيد الأضحى تهنئة مصر أبناء مصر المسلمين

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