توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى.. فيديو

نشرت فضائية الإخبارية السعودية، اليوم الإثنين، شريط فيديو لتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى.

وكانت أعلنت الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، أن الحصول على التصاريح اللازمة للحج شرط للمرور من نقاط الضبط الأمني.

وقالت الداخلية السعودية: "الحصول على التصاريح اللازمة للحج شرط للمرور من نقاط الضبط الأمني".

وأضافت: "مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة تعمل لتسهيل مرور الحجيج".

وتابعت الداخلية السعودية: "دوريات الأمن والبحث ينتشرون في المشاعر المقدسة".

فيما أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الاثنين، عن انتشار كامل قواته بمنى مع بدء التفويج ليوم التروية.

وقال الدفاع المدني السعودي، وفق ما نقلته الإخبارية السعودية، إن هناك متابعة أمنية مكثفة لضمان سلامة ضيوف الرحمن ووصولهم إلى "منى".

وأضاف الأمن العام السعودي: "جاهزية كافة الجهات الأمنية والخدمية لاستقبال ضيوف الرحمن لدى وصولهم إلى منى".