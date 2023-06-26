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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من الأهلي بشأن مدافع الفريق.. وصفقة جديدة لتدعيم الفريق

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة النادي الأهلي قررت تعديل عقد محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول.

 

وقال شبانة: "الأهلي سيقوم بتعديل عقد عبدالمنعم ورفع قيمته من 5 ملايين جنيه إلي 9 ملايين جنيه في الموسم".

وأضاف في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "سيتم تعديل عقد عبدالمنعم وزيادته موسمين إضافيين بخلاف الموسمين المتبقيين في عقده لضمان استمرار اللاعب لمدة أطول داخل النادي الأهلي".

وأشار إلى أن عبدالمنعم ظهر بشكل طيب وبات عنصر مؤثر في تشكيلة الأهلي ومنتخب مصر.

وكشف شبانة، أن زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري مرشح لتدعيم خط الدفاع حال رحيل المالي أليو ديانج.

وأوضح أن هناك عدة أندية مصرية تلقت ترشيحات للتعاقد مع اللاعب صلاح باشا المحترف في ايطاليا من بينها الزمالك وزد وفاركو.

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