ميمي جمال: أنا طباخة شاطرة وأفكر عمل دار مسنين للفنانين

استضاف الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه واحد من الناس، الفنانة ميمي جمال، والتي كشفت تفاصيل جديدة عن حياتها الخاصة.



وخلال الحلقة قالت الفنانة ميمي جمال، إنها عقب وفاة والدتها لجأت للمهدءات حتى تستطيع العمل، كونها كل شيء في حياتها.

وأضافت ميمي جمال، أن : أنا طباخة شاطرة، وكان حسن بيحب الكشك والرقاق، والملوخية من إيدى، وافكر عمل دار مسنين للفنانين والحمد لله أشرف ذكى عملها، وأنا لو فى إيدى أوسكار اديه لمنى زكى عن مجمل أعمالها، وبحب شادية وفايزة أحمد، وصباح، وأنا غنيت فى فيلم لصوص لكن ظرفاء مع عادل أمام العتبة جزاز والسلم نايلو فى نايلو.

