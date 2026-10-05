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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل بتهمة حيازة المخدرات

محكمة جنوب سيناء
محكمة جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة المتهم عمرو. ع. ا. ا.، 32 عامًا، عاطل، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، بدائرة قسم شرطة طور سيناء.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة محمود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شيرين محمد فوز الدين، وعلي حسن حسني، والدكتور أحمد عبد الستار أحمد، وبحضور محمد عزت، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود أحداث القضية إلى 24 يونيو 2026، عندما كانت قوة أمنية تقوم بتفقد الحالة الأمنية وضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام، ولاحظت وجود أحد الأشخاص بجوار العمارة رقم 146 بحي الزهراء، ممسكًا بأنبوب زجاجي تنبعث منه رائحة يُشتبه في كونها لمادة مخدرة.

وبضبط المتهم وتفتيشه، تبين أنه عمرو. ع. ا. ا.، وأنه يقيم بصفة مؤقتة في العقار محل الضبط، بينما محل إقامته الدائم بمدينة 

 بمحافظة الشرقية.

وبتفتيش الحقيبة التي كانت بحوزته، عُثر بداخلها على فرشتي حشيش، و13 قطعة متوسطة الحجم من الحشيش، وتذكرة هيروين، ومبلغ مالي قدره 1200 جنيه، بالإضافة إلى أنبوب زجاجي بداخله مادة يُشتبه في كونها من مخدر الآيس.

وبالكشف عن صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، تبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه في حكم بالحبس لمدة عام وغرامة ألف جنيه، كما سبق ضبطه في عدد من القضايا المتنوعة.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، أقر بحيازته المواد المخدرة، بقصد الاتجار في الحشيش، وبقصد التعاطي بالنسبة لمخدري الآيس والهيروين، كما أقر بحيازته الهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع العملاء، والمبلغ المالي باعتباره من متحصلات بيع المواد المخدرة.

وحرر عن الواقعة المحضر رقم 1104 لسنة 2026 جنح رأس سدر، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم احتياطيًا، وإرسال عينات من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية لفحصها وبيان طبيعتها.

وبعد استكمال التحقيقات، أُحيل المتهم إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت القضية برقم 905 لسنة 2026 جنايات كلي جنوب سيناء، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه.

جنوب سيناء حبس مخدرات الطور الايس

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