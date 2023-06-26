فيديو لقرد يسرق ملابس إحرام أحد الحجاج بمكة المكرمة يثير السوشيال ميديا

تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، فيديو لقرد وهو يسرق ملابس الإحرام من أحد الحجاج، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وظهر في الفيديو، قردا صغيرا فوق جبل النور بمكة المكرمة، وهو يقوم بسرقة ملابس الإحرام من سيدة، لتحاول السيدة انتزاع الملابس من يد القرد دون جدوي.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع فيديو القرد فوق جبل النور، وجاءت التعليقات كالاتي: “موقف طريف - القرد عاوز يحج”.

علي جانب اخر، توافد حجاج بيت الله الحرام، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية ، اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن من ذي الحجة.

ويعتبر مشعر منى أول محطات مناسك الحج في المشاعر المقدسة، ويقضي الحجاج فيه يوم التروية وليالي التاسع والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة لمن يتعجل وليلة الثالث عشر لمن يتأخر.

ويحرم المتمتع بالحج، أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما، ويبيتون بمنًى اتباعًا للسنة، ويصلون فيها خمس صلواتٍ: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا الفجر هو فجر يوم عرفة .