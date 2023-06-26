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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توقفت 3 سنوات .. رئيس جامعة حلوان يفتتح أعمال تطوير دار الضيافة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على استعداد دار الضيافة لاستقبال ضيوف الجامعة خلال أسبوع شباب الجامعات والذي تستضيفه الجامعة سبتمبر المقبل، جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح أعمال تطوير وصيانة دار الضيافة بالحرم الجامعي، في إطار خطة الجامعة لتطوير منشآتها حيث يستضيف الدار المؤتمرات و الندوات العلمية المختلفة التى تنظمها الكليات والمراكز العلمية بجامعة حلوان و الجامعات و الهيئات المختلفة، الموسم الثقافى، الندوات الشهرية للجامعة و المراكز العلمية بها.

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كما يتم كذلك تنظيم حفلات التكريم للشخصيات العامة بالجامعة وحفلات التخرج، الإحتفالات بالمناسبات المختلفة و الحفلات العائلية، استضافة المعارض بأنواعها المختلفة، ويعمل الدار على تقديم الخدمة الفندقية من إقامة و تغذية للأساتذة الزائرين مصرين أو أجانب.

وقال رئيس الجامعة أنه يجب إعادة تطوير الأصول والممتلكات الخاصة بالجامعة والتى أُنشأت لأهداف عظيمة وذلك لكي تقوم بمهامها، وتستكمل عملها وتحقق الهدف الذي أنشأت من أجله، ولكي يقوم كل منا بدوره، ونوفر احتياجاتنا بما يحقق عائد لنا ولأبنائنا من طلاب الجامعة ولكي يكون مردود تطوير هذه المنشآت استكمال للدور العلمي والعملي، بما يسهم أيضا في توفير فرص تسهم في أثقال خبرات أبنائنا من الطلاب.

ودعا رئيس الجامعة إلى ضرورة إعادة تشغيل كافة المنشآت والمحافظة على ثروات الجامعة وأن نؤمن بقدراتنا وإمكانياتنا، فالمستهدف هو التشغيل وإعادة استغلال الإمكانيات المتاحة، بما يتناسب مع الطابع العلمي والتعليمي للجامعة، وبما يوفر أماكن مناسبة لتقديم خدمة مميزة للباحثين وطلاب الجامعة، ولتلبية احتياجاتهم، وتعظيم الاستفادة من إمكانياتنا المتاحة، منوهًا إلى ضرورة متابعة العمل والحرص على الصيانة الدائمة اللازمة للمنشآت المختلفة لضمان استمرارها وتحسين مستوى الخدمة التي تقدمها وتلبية الاحتياجات والمتطلبات للوفاء بالمهام اللازمة.

وأعرب الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن سعادته بهذا العمل الذي تم بتضافر جهود العاملين وعزيمة كبرى من أجل التطوير والتحديث المستمر، داعيًا إلى ضرورة استمرار العمل من أجل حسن استغلال الموارد المتاحة لخدمة الجامعة.

وقدم الدكتور سامح جمال المشرف العام على دار ضيافة جامعة حلوان عرضًا يوضح محتوي دار الضيافة التي تضم قاعة الدكتور حسن حسني  بسعة (384) كرسى للمؤتمرات والمناسبات، صالونات واستقبال وVIP، صالة لتقديم الوجبات بسعة (200) فرد، (8 ) غرف إقتصادية بها (42) سرير، (12) غرفة VIP  بها (26) سرير، صالة طعام تستقبل (100) فرد، غرفة للترجمة الفورية، بوفية و مغسلة ومطبخ، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، كما عرض حالة دار الضيافة قبل التطوير، حالة دار الضيافة بعد التطوير حالياً، الرؤية المستقبلية للتطوير.

وقال الدكتور أشرف ميمي مدير مركز الصيانة بالجامعة أنه تم صيانة دار الضيافة وتطويرها ورفع كفاءة الدور الثاني والثالث وقاعة الدكتور حسن حسني بعد توقف ٣ سنوات فاتحًا أبوابه لضيوف الجامعة، وذلك عقب تضافر جهود عظيمة، أسفرت عن نتائج مثمرة بالاكتفاء الذاتي، مؤكدًا على أن المركز لديه خطة متكاملة لصيانة وتطوير عدد كبير من المنشآت داخل الجامعة.

عقب ذلك قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والحضور بجولة تفقدية داخل الدار بتفقد كافة أعمال التطوير والتحديث وغرف الإقامة والمطابخ والصالات وقاعات المؤتمرات وأماكن استقبال ال ViP.

عقدت فعاليات أفتتاح دار الضيافة بجامعة حلوان بحضور الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عمداء الكليات وأمناء الجامعة.

 

جامعة حلوان

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